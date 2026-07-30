Преподобный Иринарх Соловецкий принял постриг в Соловецком монастыре и в своей иноческой жизни ревностно подражал преподобным Зосиме и Савватию. В 1614 году, после смерти игумена Антония, Иринарх стал его преемником. В то время Соловецкий монастырь имел большое значение в защите северной России от шведов и датчан.

Новый игумен много сделал для укрепления обители. Он обновил весь монастырь и создал его укрепления, благодаря которым монастырь мог оказать сопротивление английскому флоту в 1854 г. При преподобном Иринархе была сооружена каменная стена с башнями, выкопаны глубокие рвы, выложенные камнями. Для борьбы с воинственными шведами прп. Иринарх содержал на свой счет небольшое войско. Царь Михаил Феодорович лично знал преподобного и очень почитал его.

Заботясь о внешней безопасности обители, преподобный Иринарх много внимания уделял и внутреннему, духовному ее укреплению. Сам смиренный и кроткий, постоянно погруженный в богомыслие, он ревновал о поддержании в иноках истинно монашеского духа. Под духовным руководством преподобного в Соловецком монастыре выросли многие достойные подвижники. По благословению игумена и при его покровительстве преподобный Елеазар, друг и сподвижник преподобного Иринарха, основал скит на Анзерском острове.

В царской грамоте Соловецкому монастырю 1621 года инокам повелевалось «жить по правилам Святых отцов., в полном послушании у игумена (Иринарха) и старцев».

Последние два года жизни преподобный провел в подвиге безмолвной молитвы. Преставился святой 17 июля 1628 года. По своей кончине прп. Иринарх не раз являлся жителям сурового Севера, оказывая им небесную помощь.

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