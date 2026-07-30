В Симбирской епархии возрождается старинная добрая традиция Крестного хода, который посвящен святителю Николаю Чудотворцу. Каждый год это событие оставляет у всех его участников добрые воспоминания и радость. Вот и сегодня, 30 июля, по благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина в Богоявленском храме села Арское за богослужением молились о том, чтобы Господь благословил всех, кто хочет принять участие в таком благом деле, сообщает пресс-служба Симбирской епархии.

Божественную литургию совершили секретарь Симбирского епархиального управления иерей Роман Солодко, настоятель Богоявленского храма с. Арское протоиерей Алексий Кормишин, клирик храма Сергий Шабаев и духовник Никольского крестного хода иерей Сергий Чамышев.

Отец Роман обратился к собравшимся на молитву крестоходцам и жителям села:

«Крестный ход — это особый молитвенный подвиг. Каждому крестоходцу за время пути есть о чем помолиться и побеседовать с Господом, за что попросить у Него прощения. Молитву, которую мы совершали сегодня во время Божественной литургии, нужно пронести до конца крестного хода как благодать и радость. На протяжении всего пути каждый день будут совершаться богослужения, а крестоходцы будут приобщаться Святых Христовых Таин. Желаю, вам, дорогие братия и сестры, чтобы этот крестный ход, сопряженный с молитвой, постом и совершением добрых дел, принес вам душевную пользу и помог обрести истинный путь ко спасению!»

Крестный ход сопровождают помощники: медработники, повара, водители, которые также посвящают свое свободное время трудам ради Бога и ближнего.

Весь свой путь крестоходцы проходят с молитвой, ежедневно участвуют в Божественной литургии, исповедуются и причащаются Святых Христовых Таин.

Как отметил духовник Никольского Крестного хода иерей Сергий Чамышев, в этом году православное шествие начинается не в с. Большие Ключиши, а в с. Арское, которое входит в состав городского округа, то есть Крестный ход начинается прямо из Симбирска (ныне — Ульяновска). Маршрут Крестного хода также претерпел некоторые изменения — он стал длиннее за счет добавления некоторых населенных пунктов, таких как п. Зеленая роща и с. Берёзовка. Завершится молитвенное шествие 11 августа, в день рождества святителя Николая, на Никольской горе в р.п. Сурское.

Крестный ход пройдет по маршруту: с. Арское — п. Зеленая роща — с. Большие Ключищи — с. Елшанка — с. Полбино — с. Ляховка — с. Вязовка- с. Березовка — р.п. Майна — с. Анненково Лесное — р.п. Вешкайма — р.п. Карсун — с. Б. Кандарать — р.п. Сурское.

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