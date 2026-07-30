Митрополиту Илариону (Алфееву) определено новое место пребывания на покое
Предстоятель Русской Православной Церкви позволил владыке остаться в России для ухода за престарелой матерью…
Указом Святейшего Патриарха Кирилла временно изменено место пребывания на покое бывшего председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона (Алфеева), против которого ранее была устроена грубая провокация в Чехии с попыткой обвинить его в контрабанде наркотиков, сообщает Патриархия.Ru.
Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 29 июля 2026 года, в ответ на просьбу пребывающего на покое митрополита Илариона (Алфеева) о предоставлении возможности нахождения в России для заботы о престарелой матери, временно приостанавливается действие Патриаршего указа от 3 июня с.г. в части определения места пребывания Его Высокопреосвященства на покое с правом служения в храме апостолов Петра и Павла в г. Санта Роза и в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова в г. Кампина-дас-Мисойнс (Бразилия).
До возобновления действия упомянутого указа местом пребывания на покое и служения митрополиту Илариону определен Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь с получением от него содержания.
Сам владыка Иларион уже выразил благодарность Его Святейшеству за принятое решение, сообщает РИА Новости.
«Я благодарен Святейшему Патриарху за то, что он учел мое пожелание остаться в России, чтобы заботиться о маме. Она привела меня к Богу и в течение всех 60 лет моей жизни была рядом — и в радостях, и в скорбях. Она писательница, автор нескольких книг, у нее два церковных ордена. Но ей 88 лет, она инвалид второй группы, нуждается в заботе и уходе», — сказал митрополит Иларион.
Он отметил, что очень рад, что местом его пребывания и служения выбран Крестовоздвиженский ставропигиальный женский монастырь. «Служение алтарю всегда было тем стержнем, вокруг которого строилась моя жизнь», — подчеркнул архиерей.