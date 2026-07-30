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Сводка новостей от 30 июля 2026

Митрополиту Илариону (Алфееву) определено новое место пребывания на покое
Предстоятель Русской Православной Церкви позволил владыке остаться в России для ухода за престарелой матерью…

Митрополит Иларион на пресс-конференции в преддверии X Пасхального фестиваляУказом Святейшего Патриарха Кирилла временно изменено место пребывания на покое бывшего председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона (Алфеева), против которого ранее была устроена грубая провокация в Чехии с попыткой обвинить его в контрабанде наркотиков, сообщает Патриархия.Ru.

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 29 июля 2026 года, в ответ на просьбу пребывающего на покое митрополита Илариона (Алфеева) о предоставлении возможности нахождения в России для заботы о престарелой матери, временно приостанавливается действие Патриаршего указа от 3 июня с.г. в части определения места пребывания Его Высокопреосвященства на покое с правом служения в храме апостолов Петра и Павла в г. Санта Роза и в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова в г. Кампина-дас-Мисойнс (Бразилия).

До возобновления действия упомянутого указа местом пребывания на покое и служения митрополиту Илариону определен Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь с получением от него содержания.

Сам владыка Иларион уже выразил благодарность Его Святейшеству за принятое решение, сообщает РИА Новости.

«Я благодарен Святейшему Патриарху за то, что он учел мое пожелание остаться в России, чтобы заботиться о маме. Она привела меня к Богу и в течение всех 60 лет моей жизни была рядом — и в радостях, и в скорбях. Она писательница, автор нескольких книг, у нее два церковных ордена. Но ей 88 лет, она инвалид второй группы, нуждается в заботе и уходе», — сказал митрополит Иларион.

Он отметил, что очень рад, что местом его пребывания и служения выбран Крестовоздвиженский ставропигиальный женский монастырь. «Служение алтарю всегда было тем стержнем, вокруг которого строилась моя жизнь», — подчеркнул архиерей.

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Митрополиту Илариону (Алфееву) определено новое место пребывания на покое
Предстоятель Русской Православной Церкви позволил владыке остаться в России для ухода за престарелой матерью...

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