Архиерей, будучи за рулём, сбил 20-летнего молодого человека на мопеде, в результате чего тот скончался на месте…

В Исилькульском районе Омской области произошла трагедия — 29 июля около 00:20 на 681-м километре автодороги Челябинск — Новосибирск епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий, управляя автомобилем KIA двигался по трассе и столкнулся с мопедом под управлением 20-летнего молодого человека, сообщает портал «Om1 Омск» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Омской области.

В результате аварии водитель мопеда получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 30 июля 2026 года в связи с участием в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем за собой гибель человека, и на основании части 5 пункта 2 статьи 33 Положения о Церковном суде Русской Православной Церкви епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий запрещен в служении до выяснения обстоятельств дела, которое передано в Высший Общецерковный суд, сообщает Патриархия.Ru.

В связи с нахождением под церковным судом и на основании пункта (у) статьи 7 главы IV Устава Русской Православной Церкви епископ Феодосий также временно отстранен от управления епархией.

Временное управление Исилькульской епархией поручено митрополиту Омскому и Прииртышскому Дионисию.

Местом пребывания владыки Феодосия определен Никольский мужской монастырь в с. Большекулачье Омского района Омской области.

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