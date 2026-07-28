Русская линия
Сводка новостей от 28 июля 2026

На Святой Горе Афон вновь случилось землетрясение
Подземные толчки отчетливо ощущались в административном центре Карее, а также в ряде монастырей, скитах и кельях…

На Святой Горе Афон вновь случилось землетрясение28 июля 2026 года на Святой Горе Афон вновь произошло землетрясение магнитудой 3,8 балла по шкале Рихтера. При этом точка залегания землетрясения была локализована в 11 км к востоку-юго-востоку от Уранополиса, сообщает Vimaorthodoxias.gr.

Фокусная глубина сейсмической вибрации располагалась в 14,4 километрах от поверхности земли. Подземные толчки начали отчетливо ощущаться в административном центре Карее, в ряде монастырей, скитах и кельях, а также в районах Халкидики, в 11:30.

По предварительной информации, от сейсмической активности никто не пострадал, материальный ущерб монастырских зданий, храмов и монастырей зафиксирован не был. Нет информации и о проблемах в дорожной сети или оползнях.

Монахи остаются в напряжении, ведётся изучение старых зданий, а также монастырских комплексов, которые имеют огромную историческую и архитектурную ценность. Компетентные ведомства следят за развитием сейсмической активности, в то время как ученые оценивают данные, записанные с их специализированных станций.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В День Крещения Руси в Успенском соборе Московского Кремля состоялись церковные торжества
Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил Божественную литургию и совершил молебен у памятника равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади столицы...

В Воронежской области открыли памятник святому адмиралу Федору Ушакову
Монумент был установлен к 330-летию Военно-морского флота России...

В Крыму в День Крещения Руси прошёл многолюдный Крестный ход
Православные верующие приняли участие в торжествах в Херсонесе — колыбели русского Православия...

В Москве помянули генерала Владимира Каппеля
Поминальное богослужение состоялось в день Небесного покровителя Белого генерала — святого князя Владимира...

На Святой Горе Афон вновь случилось землетрясение
Подземные толчки отчетливо ощущались в административном центре Карее, а также в ряде монастырей, скитах и кельях...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память св. Равноапостольного Великого Князя Владимира, вспоминаем поэта Ф.И.Тютчева, министра внутренних дел В.К.Плеве и журналиста К.П.Степанова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика