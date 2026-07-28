Подземные толчки отчетливо ощущались в административном центре Карее, а также в ряде монастырей, скитах и кельях…

28 июля 2026 года на Святой Горе Афон вновь произошло землетрясение магнитудой 3,8 балла по шкале Рихтера. При этом точка залегания землетрясения была локализована в 11 км к востоку-юго-востоку от Уранополиса, сообщает Vimaorthodoxias.gr.

Фокусная глубина сейсмической вибрации располагалась в 14,4 километрах от поверхности земли. Подземные толчки начали отчетливо ощущаться в административном центре Карее, в ряде монастырей, скитах и кельях, а также в районах Халкидики, в 11:30.

По предварительной информации, от сейсмической активности никто не пострадал, материальный ущерб монастырских зданий, храмов и монастырей зафиксирован не был. Нет информации и о проблемах в дорожной сети или оползнях.

Монахи остаются в напряжении, ведётся изучение старых зданий, а также монастырских комплексов, которые имеют огромную историческую и архитектурную ценность. Компетентные ведомства следят за развитием сейсмической активности, в то время как ученые оценивают данные, записанные с их специализированных станций.

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