Православные верующие приняли участие в торжествах в Херсонесе — колыбели русского Православия…

В Крыму в День Крещения Руси прошёл многолюдный Крестный ход

28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и празднования 1038-летия Крещения Руси, в Свято-Владимирском мужском монастыре в Херсонесе состоялись торжества по случаю престольного праздника, сообщает пресс-служба Крымской епархии.

Праздник начался с приветственного слова главы Крымской митрополии митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, который обратился ко всем, кто собрался в это летнее утро в святом месте благословенной Тавриды, в древней Корсуни — колыбели русского Православия.

Сотни людей — священнослужителей, монашествующих и молодежи — совершили Крестный ход от музея христианства, расположенного на территории комплекса «Новый Херсонес», к Свято-Владимирскому собору Херсонесской обители.

Шествие сопровождалось молитвенным пением на всем пути. Участники несли хоругви, богослужебные сосуды, антиминс, предметы церковной утвари, святые иконы, а также крест с частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира.

Под колокольный звон верующие, многочисленные паломники и гости праздника проследовали в верхний храм Свято-Владимирского собора.

Праздничное богослужение возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Его Высокопреосвященству сослужили: епископ Ялтинский Нестор, викарий Симферопольской епархии; епископ Феодосийский и Керченский Иларион; секретарь Симферопольской епархии протоиерей Иоанн Пристинский; наместники крымских монастырей, благочинные церковных округов, духовенство Крымской митрополии, а также гости в священном сане — представители Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами.

Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор Свято-Владимирского собора под управлением диакона Александра Амерханова.

За богослужением молились участники молодежных заездов, многочисленные прихожане и паломники, студенты и преподаватели Таврической духовной семинарии, военнослужащие и православная молодежь.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения и прочитана молитва о Святой Руси.

На запричастном стихе митрополит Тихон обратился к молящимся с архипастырским словом.

После отпуста Божественной литургии духовенство соборно прославило Крестителя Руси — равноапостольного великого князя Владимира, после чего была совершена молитва нашему общему Крестному отцу.

Всем прихожанам и гостям собора на молитвенную память были вручены иконочки святого князя Владимира. Не остались без подарков и священнослужители, прибывшие в Севастополь из различных церковных округов Крымской митрополии. Приятным и весьма актуальным в современных условиях подношением для них стало топливо для транспорта.

Завершилось празднование совместной братской трапезой.

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