28 июля 2026 года, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, день церковно-государственного праздника Крещения Руси, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, сообщает Патриархия.Ru.

Из кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Успенский собор был принесен ковчег с частицей мощей равноапостольного великого князя Владимира. Святыня была установлена в соборе справа от Царских врат.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, состоявшийся 24−29 июня 2008 года, постановил в память о Крещении Руси в день памяти равноапостольного князя Владимира 15/28 июля «совершать богослужение по уставу великого праздника, воздавая должную честь крестителю Руси».

Перед началом богослужения Святейший Владыка приложился к ковчегу с частицей мощей равноапостольного великого князя Владимира.

На сугубой ектении были вознесены прошения о ныне тезоименитом Президенте России Владимире Путине:

«Еще молимся о Президенте страны нашея Российския, ныне тезоименитом Владимире Владимировиче, о еже подати ему с небесе, к правлению и правосудию, силу и премудрость, добре страною нашею правити, мир и благоустроение в ней насаждати, врагов же ея и супостат в страх и бегство обращати, рцем вси: Господи услыши и помилуй.

Еще молимся о еже благосердием и милостию призрети на воинство и всех защитников Отечества нашего, в годину испытания души своя за ближних своих полагающих, и явити им и нам всесильную помощь Твою, рцем вси: Господи, услыши и помилуй.

Еще молимся о еже просветити светом Своего благоразумия люди ожесточенныя, верныя же Своя укрепити и в единомыслии и единении соблюсти, молим Тя, Всещедрый Господи, ущедри и помилуй".

Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о тезоименитом Президенте:

«Господи Иисусе Христе, Боже наш, Боже всякаго милосердия и щедрот, Его же милость безмерна и человеколюбия неизследимая пучина! Ко Твоему Величеству припадающе, со страхом и трепетом, яко раби недостойнии, благодарение Твоему благоутробию о Твоих благодеяниих на Президенте страны нашея, ныне тезоименитом Владимире Владимировиче, бывших, смиренно приносяще, яко Господа, Владыку и Благодетеля, славим, хвалим, поем и величаем, и припадающе, паки благодарим, Твое безмерное и неизреченное милосердие смиренно моляще. Да якоже ныне моления рабов Твоих прияти и милостивно исполнити сподобил еси, и во предняя в Твоей и искренняго любви и во всех добродетелях преспевающих, Твоя благодеяния, ныне чествуемаго Президента страны нашея Владимира Владимировича сподоби получити, Страну нашу Российскую им ведóмую, от всякаго злаго обстояния избавляя и мир и безмятежие тем даруя, Тебе со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Единосущным Твоим Духом во Единем существе славимому Богу, всегда благодарение приносити и преблагая глаголати и воспети сподобиши: слава Тебе, Богу, благодателю нашему, во веки веков».

Затем Святейший Владыка прочитал молитву о Святой Руси.

По окончании богослужения Святейший Владыка обратился к верующим с Первосвятительским словом.

По сложившейся традиции, после Божественной литургии состоялись крестный ход из Успенского собора к памятнику равноапостольному великому князю Владимиру и торжественное молебное пение на Боровицкой площади. Ковчег с частицей мощей святого князя Владимира был изнесен крестным ходом на Боровицкую площадь и после молебна к нему был открыт доступ молящимся.

На сугубой ектении были вознесены прошения:

«Еще молимся о великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе Кирилле и о всей во Христе братии нашей.

Еще молимся о Богохранимей стране нашей Российстей, Президенте ея Владимире Владимировиче, властех и победоносном воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Благодаряще со страхом и трепетом, яко раби непотребнии, Твоему благоутробию, Спасе и Владыко наш, Господи, о Твоих благодаяниих, яже излиял еси на Землю нашу от Крещения ея и до ныне, и прадаем, и славословие Тебе, яко Богу, приносим, и умиленно вопием: избави от всех бед люди Твоя и всегда, яко Милостив, исполни во благих прошения наша, прилежно молимся Тебе, услыши и помилуй.

Еще молимся Тебе, Спасителю нашему, чрез благовернаго князя Владимира благоволившему избрати род наш в наследие Свое и в купели Крещения даровати Духа Святаго, о еже Церковь нашу Святую от расколов и нестроений соблюсти, и в единомыслии веры ея утвердити, и миром оградити, рцем вси: Господи, услыши и помилуй.

Еще молимся Тебе, Господи Вседержителю, о еже призрети и утвердити виноград сей, егоже насади и сохрани от всех наветов вражиих десница Твоя; и в предняя лета даруй наследию Твоему мир и безмятежие, да не умалится и не поколеблется Русь Святая, юже избрал еси в жилище Себе, да славится Трисвятое Имя Твое, услыши и помилуй.

Давый заповедь Твою нам, еже любити Тебе, Бога нашего, и ближняго своего, сотвори, да ненависти, вражды, обиды и прочая беззакония прекратятся, истинная же любовь да царствует в сердцах наших, молим Ти ся, Спасителю наш, услыши и милостивно помилуй.

Еще молимся Тебе, Господу Спасителю нашему, о еже прияти молитвы нас недостойных рабов Твоих в сию годину испытания, пришедшую на Русь Святую, обышедше бо обыдоша ю врази, и о еже явити спасение Твое. Рцем вси, Господи, услыши и помилуй.

Еще молимся о еже благосердием и милостию призрети на воинство и вся защитники Отечества нашего, и о еже утвердити нас всех в вере, единомыслии, здравии и силе духа. Рцем вси, Господи, услыши и милостивно помилуй".

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