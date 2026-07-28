28 июля 2025 года, в день памяти св. равноап. вел. кн. Владимира, Небесного покровителя Владимира Оскаровича Каппеля, по благословению наместника Донского монастыря Москвы, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси митрополита Каширского Феогноста в Донском монастыре столицы состоялось заупокойное богослужение по Белому генералу.

Традиция поминовения генерала Каппеля в день памяти князя Владимира возникла в далекие 20-е годы прошлого века, когда рассеянные по всему свету каппелевцы во Владимиров день собирались в китайском городе Харбине у стен Свято-Иверского (Офицерского) храма, где упокоился Каппель. Эта благочестивая традиция была возрождена в России в 2007 году, когда в Донском монастыре состоялась торжественная церемония перезахоронения останков генерала Каппеля. С тех пор в разных уголках России в этот день все почитатели белого генерала поминают его бессмертную душу и молятся о его упокоении в Царстве Небесном.

С инициативой проведения богослужения в память русского офицера в Донском монастыре выступил Скобелевский комитет.

После Божественной литургии и молебна святому князю Владимиру литию по русскому офицеру совершил иеромонах Авраамий (Павлов).

По завершении литии вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев возложил цветы на могилу генерала Каппеля.

P. S. За богослужением также сугубо поминался генерал-лейтенант Антон Деникин, философ Иван Ильин и старейший насельник Донского монастыря архимандрит Даниил (Сарычев), чьи могилы находятся рядом. По словам отца Авраамия, отец Даниил благосклонно относился к генералам Деникину и Каппелю и всегда молился об их упокоении.

Русская линия