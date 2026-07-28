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Сводка новостей от 28 июля 2026

В Воронежской области открыли памятник святому адмиралу Федору Ушакову
Монумент был установлен к 330-летию Военно-морского флота России…

В Воронежской области открыли памятник святому адмиралу Федору Ушакову25 июля 2026 года, накануне празднования 330-летия Дня Военно-морского флота России, в селе Масловка Лискинского района Воронежской области состоялось торжественное открытие и освящение памятника святому адмиралу Федору Ушакову и посадка «Адмиральской аллеи» в его честь, сообщает Служба информации «Воронежские новости».

Бюст флотоводца был установлен в Патриотическом парке имени адмирала Ушакова, близ храма святителя Николая Чудотворца. Автор памятник — скульптор Сергей Лукьянов, который изобразил адмирала в молодости, в момент принесения присяги на верность флоту и Отечеству.

Идея проекта парка, заложенного семь лет назад, принадлежит активисту ТОС «Община» Михаилу Клеймову. В парке планируется установить не только бюст адмиралу, но и построить часовню в честь святого Феодора Ушакова. Её проект разработал воронежский архитектор Александр Радин, сообщили в пресс-службе Воронежской митрополии.

В Воронежской области открыли памятник святому адмиралу Федору УшаковуВыбор места для устройства парка и установки памятника не случаен: в 1769 году молодой мичман Ушаков начинал службу на Икорецкой судостроительной верфи, а позже командовал четырьмя построенными здесь кораблями.

Право открытия бюста предоставили митрополиту Воронежскому и Лискинскому Леонтию, главе района Игорю Кирносу, потомку адмирала Игорю Ушакову и руководителю инициативной группы Дмитрию Шлопаку. Затем владыка Леонтий освятил бюст и фундамент будущей часовни.

В своём слове владыка Леонтий отметил, что адмирал Ушаков являет истинный пример воина, патриота и христианина. При этом он подчеркнул, что при командовании Ушакова в плен не попал ни один моряк, а сила русского воинства всегда была и есть в людях.

В честь 25-летия прославления святого Феодора Ушакова в парке высадили 25 дубов. Именно это дерево изображено на фамильном гербе рода Ушаковых.

На протяжении церемонии звучали патриотические песни в исполнении ансамбля «Добрая воля» из Давыдовского культурно-досугового центра.

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