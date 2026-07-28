Всем православным русским людям святой равноапостольный князь Владимир очень дорог, поскольку через него русские люди тысячелетие назад были обращены к Истинному Богу, его трудами было укреплено и обустроено государство Российское. Он был сыном князя Святослава, покорителя Хазарии, и внуком Св. равноапостольной княгини Ольги — первой на Руси христианки княжеской крови. Мать Св. Владимира была незнатного происхождения — ключница по имени Малуша, из-за чего в молодости он испытал немало унижений. Великим Князем Киевским Владимир стал в 980 г. после княжеской междоусобицы и убийства своего брата Ярополка, который, в свою очередь, сгубил другого Святославовича — Олега в 977 г. Первые шесть лет своего правления Владимир провел в походах, при нем произошло объединение русских земель. Предание рисует князя Владимира, до принятия им крещения, ярым язычником, любимцем дружины, любителем чувственных наслаждений, военных походов и шумных пиров. В начале своего княжения в Киеве Владимир установил языческих идолов, которым приносились даже человеческие жертвы. Из летописи известно, что у него было несколько жен и около 800 наложниц в разных городах. Как пишет летописец «Был он такой же женолюбец, как и Соломон, ибо говорят, что у Соломона было 700 жен и 300 наложниц. Мудр он был, а в конце концов погиб. Этот же был невежда, а под конец обрел себе вечное спасение».

После крещения Руси, которое по преданию произошло 1 августа 988 г., князь Владимир, духовно переродившись, стал ревностно следовать заповедям Христовым. Он способствовал распространению христианского просвещения, строил новые города, возводил в них церкви, оказывал помощь больным и бедным по всей стране. Известен даже случай, когда святой князь, боясь греха, отказывался казнить преступников, что потребовало вмешательства духовенства. Народ еще при жизни прозвал Святого Владимира Красным Солнышком. Преставился святой князь Владимир в 1015 г. Прославлен он был при святом благоверном князе Александре Невском, после победы над шведами, одержанной при заступничестве святого князя. Среди его двенадцати сыновей — любимейшие русским народом страстотерпцы князья Борис и Глеб, и прославленный недавно Церковью знаменитый правитель Ярослав Мудрый.

В день памяти Крестителя Руси Святого князя Владимира в 1240 г. его потомок cвятой благоверный князь Александр Ярославич на берегу Невы, в устье ее притока Ижоры, наголову разгромил численно превосходящее шведское войско. За эту победу князь получил прозвание Невский. Перед битвой князь отправился в собор Св. Софии, где получил благословение новгородского епископа Спиридона. Выйдя к своей немногочисленной дружине Святой Александр произнес, ставшие знаменитыми, слова: «Братья! Не в силе Бог, а в правде! Не убоимся множества ратныя, яко с нами Бог!» Слова эти вызвали необычайное одушевление среди русских воинов. Накануне сражения старейшина племени ижоров, которому была поручена стража Финского побережья, по имени Пелгусий, находясь в дозоре, увидел ладью, на ней стояли свв. князья Борис и Глеб, направлявшиеся на помощь своему сроднику князю Александру. Русская дружина внезапно напала на кичливых крестоносцев и после кровопролитного сражения обратила их в бегство. Шведы оставили на поле брани множество трупов. Наши потери были удивительно малы — всего двадцать человек.

Сегодня также день памяти великого русского поэта и мыслителя Федора Ивановича Тютчева, скончавшегося в 1873 г.

Он родился 23 ноября 1803 г. в имении Овстуг под Брянском в тогдашней Орловской губернии, происходил из старинного дворянского рода, находившегося в родстве со многими знатными русскими фамилиями. Получил прекрасное домашнее образование: его учителем словесности был поэт и литературный критик С.Е.Раич. Учился на словесном отделении Московского университета, по окончании которого был определен на дипломатическую службу. С 1822 по 1844 гг. состоял при русских дипломатических миссиях в Мюнхене и Турине. В 1844 г. вернулся в Россию, жил в основном в Петербурге, с 1848 г. занимал должность старшего цензора Министерства иностранных дел, а с 1858 г. и до конца жизни возглавлял Комитет иностранной цензуры. Скромный до застенчивости и лишенный всякого честолюбия, Тютчев долгое время отказывался печатать свои стихотворения. Лишь в середине 1830-х гг. тетрадь с его стихами попала к А.С.Пушкину, который сразу их напечатал. Тютчева называют поэтом-философом. И.С.Тургенев писал: «Каждое его стихотворение начинается мыслью, но мыслью, которая, как огненная точка, вспыхивает под влиянием глубокого чувства или сильного впечатления». Один из главных мотивов философско-поэтического миросозерцания Тютчева — непоколебимая вера в Россию и ее историческую миссию.

В 1843−50 гг. Тютчев выступает со статьями «Россия и Германия», «Россия и Революция», «Папство и римский вопрос», задумывает книгу «Россия и Запад». Еще в 1830 г., потрясенный июльскими событиями во Франции, он предрекал начало новой, революционной, эры и предчувствовал приближение грандиозных социальных катаклизмов. Революцию 1848 г. поэт рассматривал как начало неизбежной гибели европейской культуры и цивилизации. Единственной силой, способной противостоять революционной стихии, Тютчев считал Россию. «В мире есть только две силы: Революция и Россия», — писал он. Развивая основные идеи славянофилов, Тютчев говорил о необходимости противопоставить Западной Европе Европу Восточную — союз славянских земель во главе с Россией. Его идеи были в дальнейшем развиты Н.Я.Данилевским, В.И.Ламанским и другими русскими мыслителями-геополитиками. Тютчева нередко называют первым русским геополитиком.

Мыслитель обосновывал особую мессианскую роль России соображениями религиозно-нравственного характера, в т. ч. такими качествами русского народа, как смирение, готовность к самопожертвованию. Качествами, диаметрально противоположными «гордости», самоутверждению личности — характерным чертам западного мира. Вдумываясь в судьбы России, Тютчев пришел к убеждению, что ее история, быт, религиозно-нравственный уклад Русского народа создали из России самобытный и в высшей степени своеобразный организм, не похожий на западный шаблон, поскольку русское самосознание росло и крепло под влиянием Православия и Царского Самодержавия. В то время, как на Западе веками шла ожесточенная распря между Церковью и светской жизнью, в России Царь и Патриарх, восполняя один другого, при единодушном одобрении народа, медленно, но верно строили «мощную державу», «разумную ту Русь».

Тютчев формально не примыкал ни к какому лагерю, но по мировоззрению ближе всего стоял к славянофилам. Его дочь Анна была женой идейного лидера поздних славянофилов И.С.Аксакова. Его сын И.Ф.Тютчев и внук Ф.И.Тютчев были в 1905 г. в числе учредителей одной из крупнейших монархических организаций — Союза Русских Людей.

Тютчев написал много прекрасных лирических и философских стихов, вошедших в сокровищницу русской поэзии. Впрочем, если бы он не написал ничего, кроме одного знаменитого четверостишия, он бы остался в благодарной памяти потомков. Это четверостишие известно каждому русскому человеку со школьной скамьи: «Умом Россию не понять,/ Аршином общим не измерить:/ У ней особенная стать -/ В Россию можно только верить».

В этот же день мы вспоминаем видного государственного деятеля Царской России, министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плеве, убитого террористами в 1904 г.

Он родился 8 апреля 1846 г. в городке Мещовск Калужской губернии в семье скромного учителя гимназии, обрусевшего немца. Всего в своей жизни Вячеслав Плеве добился сам, не имея ни титула, ни денег, ни протекции. Он получил образование на юридическом факультете Московского университета, который закончил в 1867 г. Прошел все ступени карьеры государственного чиновника, служил товарищем прокурора во Владимирском и Тульском окружных судах, прокурором в Вологде, товарищем прокурора Варшавской судебной палаты, прокурором Петербургской судебной палаты. На последнем посту он оказался в момент острого кризиса рубежа 1870−80-х гг., когда на фоне народовольческого террора либеральная интеллигенция требовала «увенчания здания» Империи конституцией. Плеве без колебаний принял сторону православно-монархической России. Во время расследования взрыва в Зимнем дворце 1880 г. произошло его знакомство с Наследником, будущим Александром III. На Цесаревича произвели благоприятное впечатление деловитость, собранность и феноменальная память Плеве.

Сразу после цареубийства 1 марта 1881 г. Плеве возглавил Департамент полиции Министерства внутренних дел. Ему предстояло создать из нескольких разрозненных ведомств единую структуру для борьбы с революционным движением, и Плеве блестяще справился с возложенной на него задачей, разгромив к 1884 г. народовольцев. В 1884 г. он стал сенатором и товарищем министра внутренних дел, а в 1894 г. занял пост Государственного секретаря в ранге министра, на котором пробыл 8 лет. Признанием заслуг Плеве был тот факт, что именно он делал юбилейный доклад на торжественном заседании Государственного Совета 7 мая 1901 г., запечатленном на известной картине И.Е.Репина.

В 1902 г., после убийства министра внутренних дел Д.С.Сипягина, Плеве был назначен на этот пост. Он возглавил МВД в в трудное время, начались крестьянские и студенческие беспорядки, развернула свою террористическую деятельность партия эсеров. В 1902 г. Плеве усмирил крестьянские волнения в южных губерниях, но настоял на вынесении мягких приговоров бунтовщикам, поскольку не считал возможным наказывать голодных, озлобившихся людей. В «рабочем вопросе» Плеве также стремился, подавляя открытые выступления, проводить политику сглаживания социальных конфликтов под эгидой Самодержавия. Плеве крепко «держал в руках» большинство революционных организаций, во главе которых стояли осведомители Охранного отделения. Он был готов к борьбе с революцией, но 15 июля 1904 г. Плеве погиб в результате теракта, совершенного эсером Созоновым на мосту через Обводный канал в Петербурге.

Сегодня также день памяти видного деятеля русского монархического движения, живописца, журналиста Клавдия Петровича Степанова.

Он родился в 1854 г. близ Москвы в дворянской семье, славной своим верным служением престолу. Один его брат Михаил стал генералом, был близок к великому князю Сергею Александровичу, другой — Филипп служил по ведомству Св. Синода, возглавляя Московскую контору, получил известность как один из первых публикаторов знаменитых «Протоколов Сионских мудрецов». Клавдий Степанов учился на историко-филологическом факультете С.-Петербургского университета, но уже будучи студентом, начал посещать Академию художеств в качестве вольноприходящего ученика. По окончании университета на волне патриотического подъема, вызванного помощью братьям-славянам в их борьбе против турецкого ига, добровольцем принял участие в русско-турецкой войне 1877−78 гг., служил в лейб-гвардии Преображенском полку. После окончания войны два года прослужил чиновником особых поручений в Министерстве финансов.

Но тяга к живописи взяла свое, в 1880 г. Степанов вышел в отставку и уехал во Флоренцию, где прожил около 20 лет. В 1888 г. он получил от Академии художеств звание классного художника 1-й степени. За эти годы написал ряд картин, лучшие из которых «Посольство Чемоданова во Флоренции, во времена царя Алексея Михайловича» (1887) и «Дон Кихот после сражения с мельницами» (1888) находятся в Третьяковской галерее. В начале XX в. он вернулся в Россию, сблизился с кружком московских славянофилов. В 1903 г. начал сотрудничать в ведущей консервативной газете «Московские ведомости», в своих статьях и выступлениях проявил себя горячим врагом «беспочвенного русского западничества». В 1906−07 гг. был редактором-издателем славянофильской газеты «Московский голос».

В монархическом движении принимал активное участие со времени его возникновения, был членом Кружка москвичей. В январе 1906 г. в числе видных московских монархистов Степанов подписал Отзыв на «Обращение Русского Собрания к единомышленным партиям, союзам и Русскому Народу по поводу Манифеста 17 октября», имевший широкий резонанс в монархических кругах. Участвовал в работе 4-го Всероссийского монархического съезда (1907), а также Съезда Русских Людей (1909), которые проходили в Москве. На последнем съезде он был председателем отдела по вопросам земельного благоустройства и членом исполнительной редакционной комиссии. Кроме того, Степанов до 1908 г. был одним из вице-председателей Аксаковского литературного и политического общества в Москве. В последние годы жизни основал при Донском монастыре иконописную школу. Им создана вся стенная живопись в храме-усыпальнице великого князя Сергея Александровича при Чудовом монастыре в Московском Кремле. Эта роспись стала его лучшим художественным произведением. Он скончался летом 1910 г. в Ялте, где лечил подорванное напряженной работой здоровье. В одном из некрологов отмечалось, что он до конца дней оставался «типичным представителем кристально-чистого консервативного идеализма».

Русская линия