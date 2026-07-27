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Сводка новостей от 27 июля 2026

Доходы мигрантов в России возьмут на контроль, и они обязаны будут платить налоги
Владимир Путин подписал пакет законов, серьёзно ужесточающий правила пребывания мигрантов в стране…

МигрантыПрезидент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, серьёзно ужесточающий правила пребывания мигрантов в России, сообщает РИА Новости.

Отныне иностранцы будут обязаны содержать себя и членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом. При этот показатель не может превышать среднемесячную зарплату. Если мигрант трудится одновременно в нескольких субъектах, расчёт ведётся по наибольшему показателю.

Закон также вводит механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы будут направлять в МВД информацию о заработке за три, шесть, девять и двенадцать месяцев. Соцфонд будет передавать сведения о работе, и, если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России сокращён.

Кроме того, срок временного пребывания детей мигрантов, в том числе усыновленных или находящихся под опекой, продлевается на время действия патента их родителя, но до достижения ребенком 18-летнего возраста.

Для продления пребывания взрослые будут обязаны делать авансовый платеж по НДФЛ с учётом каждого ребёнка. Если патент не продлён, либо аннулирован, иностранец вместе с детьми должен покинуть Россию в течение 15 дней.

Мигрант по достижении 18 лет должен в течение 30 дней уехать из страны, за исключением двух случаев: если у него есть законные основания для проживания или он в этот же срок подаст заявление на патент и сделает авансовый платеж по НДФЛ. При этом подавать документ об образовании в этом случае не нужно.

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