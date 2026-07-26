Совет Федерации России назначил заместителем председателя Конституционного суда Российской Федерации известного православного юриста и политика Александра Коновалова. В должность он вступит с 1 октября этого года, сообщает «Российская газета».

Александр Коновалов родился в 1968 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет, а также заочно получил образование в Православном Свято-Тихоновском богословском институте в Москве (ныне Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет). Работал в органах прокуратуры, был полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе, а с 2008 по 2020 год возглавлял Министерство юстиции РФ.

В 2020—2025 годах Александр Коновалов был представителем президента России в Конституционном суде, а в 2025 году стал судьей КС РФ.

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в своём выступлении в Совете Федерации обратил внимание на большой опыт работы Александра Коновалова на руководящих должностях и в государственном аппарате. По его словам, он в полной мере заслуживает назначения на эту должность.

С 30 сентября 2026 года прекращаются полномочия зампреда Конституционного суда Людмилы Жарковой, которая написала заявление об отставке в связи с достижением ею предельного возраста пребывания в должности. После неё этот пост займет Александр Коновалов.

Русская линия