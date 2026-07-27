В районе имени президента В.В. Путина в столице Чечни освятили и установили купол с крестом на строящийся храм святого князя Владимира…

26 июля 2026 года в столице Чеченской Республики — городе Грозном был совершён чин освящения креста с куполом для строящегося храма в честь святого равноапостольного великого князя Владимира, сообщает официальный сайт Грозненской епархии.

Храм возводится в районе имени Президента России Владимира Путина и станет одним из новых православных центров Чечни.

Чин освящения возглавил епископ Грозненский и Сунженский Амвросий в сослужении духовенства епархии.

За богослужением молились представители органов власти, казачества, общественных организаций, прихожане и жители города.

По окончании чина к собравшимся обратились епископ Грозненский и Сунженский Амвросий, заместитель председателя правительства Чеченской Республики — министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, полномочный представитель президента Российской Федерации, казачий генерал-атаман Всероссийского казачьего войска Виталий Кузнецов, директор Департамента по взаимодействию с религиозными, общественными организациями и внешним связям Администрации главы и правительства Чеченской Республики Аслан Абдулаев.

В торжественном мероприятии также принял участие федеральный инспектор по Чеченской Республике аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Абрамов.

В своих выступлениях почетные гости отметили особое духовное и общественное значение строительства нового православного храма в Чечне, а также важность сохранения традиционных ценностей, укрепления межнационального и межрелигиозного согласия.

Епископ Амвросий поблагодарил руководство Чеченской Республики, строителей и всех, кто принимает участие в возведении храма и оказывает содействие в реализации этого значимого проекта.

После приветственных слов состоялось торжественное поднятие и установка освященного купола и креста на строящемся храме. Установка креста стала важной вехой в возведении храмового комплекса и зримым свидетельством созидательного межконфессионального сотрудничества, основанного на взаимном уважении и согласии в Республики.

После установки купола и креста для почетных гостей была проведена ознакомительная экскурсия по строящемуся храму и причтовому дому. Участникам мероприятия рассказали о ходе строительных работ, архитектурных особенностях храмового комплекса и дальнейших этапах его.

Русская линия