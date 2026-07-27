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Сводка новостей от 27 июля 2026

Святейший Патриарх Кирилл: Ныне мы строим столько храмов, сколько нигде никогда не строилось. И всё благодаря мученическому подвигу нашего народа, наших архиереев, священников, монахов, мирян
Предстоятель Русской Православной Церкви совершил освящение храма пророка Даниила на месте убиения священника Даниила Сысоева…

Предстоятель Русской Православной Церкви совершил освящение храма пророка Даниила на месте убиения священника Даниила Сысоева26 июля 2026 года, в день памяти святых отцов шести Вселенских Соборов, праздник Собора Архангела Гавриила, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма пророка Даниила в Москве (Даниловское благочиние Южного викариатства) и Божественную литургию в новоосвященном храме, сообщает Патриархия.Ru.

Святейший Патриарх Кирилл освятил центральный престол храма. Также были освящены 20 антиминсов.

Патриаршее богослужение посетили: префект Южного административного округа Москвы О. Панкратов; первый заместитель начальника Шереметьевской таможни М. Баландин; генеральный директор ООО «Юнистройпроект» С. Паничкин.

За Литургией молились строители, благотворители, благоукрасители, жертвователи и прихожане новоосвященного храма, православная молодежь Южного викариатства Москвы.

Богослужебные песнопения исполнил хор «Артос» храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве г. Москвы под управлением Варвары Волковой.

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.Ru.

На малом входе указом Святейшего Патриарха Кирилла во внимание к трудам по строительству храма пророка Даниила на Кантемировской г. Москвы настоятель храма иерей Иоанн Попадинец был удостоен права ношения наперсного креста с украшениями.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Предстоятель Русской Православной Церкви прочитал молитву о Святой Руси.

За Литургией Святейший Владыка рукоположил клирика храма пророка Илии в Черкизове г. Москвы диакона Иоанна Рубцова в сан пресвитера.

Проповедь перед причастием произнес клирик храма Преображения Господня в Богородском г. Москвы иерей Андрей Тихонов.

По окончании Литургии настоятель новоосвященного храма иерей Иоанн Попадинец приветствовал Предстоятеля, особо отметив, что строительство храма стало возможным благодаря поддержке и помощи Его Святейшества:

«Ваше Святейшество! С сердечной радостью приветствуем Вас и благодарим за великое освящение и совершение Божественной литургии в храме пророка Божия Даниила на Кантемировской.

Сегодня начинается новая страница в истории нашего прихода. Были, конечно, и трагические моменты в истории прихода. Это кончина первого настоятеля — священника Даниила Сысоева, который пострадал на этом месте. Вы были на отпевании и утешали нас прекрасными словами о том, что батюшка пострадал за правду Божию.

И в дальнейшем, когда мы начали строить этот святой храм, Вы поддержали нас. Благодаря Вашей поддержке и Вашей помощи мы смогли достроить этот храм.

Все мы сегодня, Ваше Святейшество, радуемся и еще и еще раз благодарим Вас и благодарим Бога за то, что Он сподобил нас нести свое пастырское служение и молиться под Вашим святым омофором".

Отец Иоанн преподнес Его Святейшеству икону пророка Даниила.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом, в котором с радостью обратил внимание, что в Москве, в отличие от многих городов и столиц Европы, продолжают появляться всё новые и новые православные храмы:

«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Отец настоятель! Дорогие братья и сестры!

С этим храмом, с этим приходом у меня связаны очень яркие, не всегда спокойные, но все же радостные воспоминания.

Известны трагические события, которые вошли в историю этого прихода. Вообще, история Церкви состоит не только из счастливых моментов. История Церкви сопровождалась великими подвигами, радостными духовными победами, но одновременно — и мученичеством, и гонениями, и пролитием человеческой крови.

Так было на заре христианства, так было в течение тысячелетий — в то время, когда власть принадлежала языческим правителям. Так случилось и в то время, когда в нашей стране господствовали силы, которые никак не связывали себя с православной верой, но напротив, ставили своей задачей уничтожение веры и Русской Православной Церкви.

Но не получилось. Церковь Божия существует. Она пережила римские гонения, пережила и тяжелейшие годы испытаний в нашей стране, когда безбожная власть овладела не просто политикой, но и умами людей и когда некоторые считали, что именно здесь, в России, в тогдашнем Советском Союзе, закончится история христианской Церкви (по крайней мере, в нашей стране).

Но этого не произошло. Не произошло, потому что во главе Церкви — Господь. Не Патриархи, не митрополиты, не архиепископы, не епископы, но Сам Господь. Он проводит Церковь Свою, чад Своих, через разные испытания. Наша Русская Церковь испила такое горе и такие испытания, которых, наверное, не испытывала ни одна Поместная Православная Церковь — особенно после прекращения римских гонений, — но выстояла.

Наверное, все это было неспроста, потому что через эти испытания и гонения закалился наш народ, укрепилась вера. Мы знаем, что сейчас во многих благополучных, некогда христианских странах, некогда настолько сильных своими Церквами, что они даже выступали в крестовые походы, чтобы приобщить к христианству неверных (под ними подразумевались мусульмане), вера, наоборот, угасает. На самом деле это были жестокие походы, направленные на ограбление людей; там не было никакой настоящей миссии — там были коварство и злоба, и потому ничего не получилось.

У нас здесь не было крестовых походов, но у нас было безбожное правительство, безбожная власть, которая, опираясь на всю силу сверхдержавы, определила, когда должна была закончить свою историю Русская Православная Церковь.

Я не случайно об этом говорю, потому что нужно помнить нашу новейшую историю и понимать, что рука Божия — над нашим народом, над нашей Церковью, над страной нашей. Мы прошли действительно тяжелейшие годы испытаний. И тюрьмы, и лагеря для наших священников, архиереев, благочестивых мирян были страшными испытаниями, которые не разрушили ни народ наш, ни веру православную, но, наоборот, укрепили нас в этой вере. И вот ныне, уже на протяжении многих последних лет, мы живем в благополучные времена. И правители наши — православные люди. А если кто-то из них и не православный, то с уважением относится к Православной Церкви.

Мы строим храмы — строим столько храмов, сколько нигде никогда не строилось. Что это — мы такие сильные или такие богатые? Совсем нет. Это все происходит потому, что нам предшествовал крестный подвиг, страдания и мучения нашего народа, наших архиереев, священников, монахов, мирян, которые вымолили у Господа время благоприятствования, когда развиваются все стороны церковной жизни".

В дар новоосвященному храму Предстоятель передал икону святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого).

Затем состоялось вручение церковных наград. Указом Святейшего Патриарха Кирилла во внимание к помощи в строительстве храма пророка Даниила на Кантемировской г. Москвы наград были удостоены:

— префект Южного административного округа г. Москвы О.А. Панкратов — ордена благоверного князя Даниила Московского III степени;

— первый заместитель начальника Шереметьевской таможни М.М. Баландин — ордена преподобного Серафима Саровского III степени;

— генеральный директор ООО «Юнистройпроект» С.Ю. Паничкин — ордена преподобного Сергия Радонежского III степени;

— начальник участка строительства храма пророка Даниила на Кантемировской г. Москвы В.А. Сысоев — медали ордена благоверного князя Даниила Московского;

— советник отдела реализации объектов религиозного назначения Управления координации деятельности комплекса градостроительной политики и строительства г. Москвы К.О. Минниханова — медали ордена равноапостольной княгини Ольги.

Святейший Патриарх Кирилл поздравил верующих с торжественным и историческим для прихода днем и выразил благодарность всем, кто вносит вклад в возрождение церковной жизни в столице.

«Хотел бы благодарить всех, кто вносит замечательный вклад в возрождение нашей Церкви в святом граде Москве, прошедшем через тяжелые годы безбожных испытаний, а ныне отмеченный небывалым в истории строительством храмов. Как я уже сказал, нигде на нашей планете ничего подобного не происходит. Мы не гордимся, но просто радуемся. Храни вас всех Господь!», — сказал в завершение Святейший Патриарх Кирилл.

Русская линия

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Святейший Патриарх Кирилл: Ныне мы строим столько храмов, сколько нигде никогда не строилось. И всё благодаря мученическому подвигу нашего народа, наших архиереев, священников, монахов, мирян
Предстоятель Русской Православной Церкви совершил освящение храма пророка Даниила на месте убиения священника Даниила Сысоева...

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