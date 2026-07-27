Святейший Патриарх Кирилл: Ныне мы строим столько храмов, сколько нигде никогда не строилось. И всё благодаря мученическому подвигу нашего народа, наших архиереев, священников, монахов, мирян

26 июля 2026 года, в день памяти святых отцов шести Вселенских Соборов, праздник Собора Архангела Гавриила, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма пророка Даниила в Москве (Даниловское благочиние Южного викариатства) и Божественную литургию в новоосвященном храме, сообщает Патриархия.Ru.

Святейший Патриарх Кирилл освятил центральный престол храма. Также были освящены 20 антиминсов.

Патриаршее богослужение посетили: префект Южного административного округа Москвы О. Панкратов; первый заместитель начальника Шереметьевской таможни М. Баландин; генеральный директор ООО «Юнистройпроект» С. Паничкин.

За Литургией молились строители, благотворители, благоукрасители, жертвователи и прихожане новоосвященного храма, православная молодежь Южного викариатства Москвы.

Богослужебные песнопения исполнил хор «Артос» храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве г. Москвы под управлением Варвары Волковой.

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.Ru.

На малом входе указом Святейшего Патриарха Кирилла во внимание к трудам по строительству храма пророка Даниила на Кантемировской г. Москвы настоятель храма иерей Иоанн Попадинец был удостоен права ношения наперсного креста с украшениями.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Предстоятель Русской Православной Церкви прочитал молитву о Святой Руси.

За Литургией Святейший Владыка рукоположил клирика храма пророка Илии в Черкизове г. Москвы диакона Иоанна Рубцова в сан пресвитера.

Проповедь перед причастием произнес клирик храма Преображения Господня в Богородском г. Москвы иерей Андрей Тихонов.

По окончании Литургии настоятель новоосвященного храма иерей Иоанн Попадинец приветствовал Предстоятеля, особо отметив, что строительство храма стало возможным благодаря поддержке и помощи Его Святейшества:

«Ваше Святейшество! С сердечной радостью приветствуем Вас и благодарим за великое освящение и совершение Божественной литургии в храме пророка Божия Даниила на Кантемировской.

Сегодня начинается новая страница в истории нашего прихода. Были, конечно, и трагические моменты в истории прихода. Это кончина первого настоятеля — священника Даниила Сысоева, который пострадал на этом месте. Вы были на отпевании и утешали нас прекрасными словами о том, что батюшка пострадал за правду Божию.

И в дальнейшем, когда мы начали строить этот святой храм, Вы поддержали нас. Благодаря Вашей поддержке и Вашей помощи мы смогли достроить этот храм.

Все мы сегодня, Ваше Святейшество, радуемся и еще и еще раз благодарим Вас и благодарим Бога за то, что Он сподобил нас нести свое пастырское служение и молиться под Вашим святым омофором".

Отец Иоанн преподнес Его Святейшеству икону пророка Даниила.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом, в котором с радостью обратил внимание, что в Москве, в отличие от многих городов и столиц Европы, продолжают появляться всё новые и новые православные храмы:

«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Отец настоятель! Дорогие братья и сестры!

С этим храмом, с этим приходом у меня связаны очень яркие, не всегда спокойные, но все же радостные воспоминания.

Известны трагические события, которые вошли в историю этого прихода. Вообще, история Церкви состоит не только из счастливых моментов. История Церкви сопровождалась великими подвигами, радостными духовными победами, но одновременно — и мученичеством, и гонениями, и пролитием человеческой крови.

Так было на заре христианства, так было в течение тысячелетий — в то время, когда власть принадлежала языческим правителям. Так случилось и в то время, когда в нашей стране господствовали силы, которые никак не связывали себя с православной верой, но напротив, ставили своей задачей уничтожение веры и Русской Православной Церкви.

Но не получилось. Церковь Божия существует. Она пережила римские гонения, пережила и тяжелейшие годы испытаний в нашей стране, когда безбожная власть овладела не просто политикой, но и умами людей и когда некоторые считали, что именно здесь, в России, в тогдашнем Советском Союзе, закончится история христианской Церкви (по крайней мере, в нашей стране).

Но этого не произошло. Не произошло, потому что во главе Церкви — Господь. Не Патриархи, не митрополиты, не архиепископы, не епископы, но Сам Господь. Он проводит Церковь Свою, чад Своих, через разные испытания. Наша Русская Церковь испила такое горе и такие испытания, которых, наверное, не испытывала ни одна Поместная Православная Церковь — особенно после прекращения римских гонений, — но выстояла.

Наверное, все это было неспроста, потому что через эти испытания и гонения закалился наш народ, укрепилась вера. Мы знаем, что сейчас во многих благополучных, некогда христианских странах, некогда настолько сильных своими Церквами, что они даже выступали в крестовые походы, чтобы приобщить к христианству неверных (под ними подразумевались мусульмане), вера, наоборот, угасает. На самом деле это были жестокие походы, направленные на ограбление людей; там не было никакой настоящей миссии — там были коварство и злоба, и потому ничего не получилось.

У нас здесь не было крестовых походов, но у нас было безбожное правительство, безбожная власть, которая, опираясь на всю силу сверхдержавы, определила, когда должна была закончить свою историю Русская Православная Церковь.

Я не случайно об этом говорю, потому что нужно помнить нашу новейшую историю и понимать, что рука Божия — над нашим народом, над нашей Церковью, над страной нашей. Мы прошли действительно тяжелейшие годы испытаний. И тюрьмы, и лагеря для наших священников, архиереев, благочестивых мирян были страшными испытаниями, которые не разрушили ни народ наш, ни веру православную, но, наоборот, укрепили нас в этой вере. И вот ныне, уже на протяжении многих последних лет, мы живем в благополучные времена. И правители наши — православные люди. А если кто-то из них и не православный, то с уважением относится к Православной Церкви.

Мы строим храмы — строим столько храмов, сколько нигде никогда не строилось. Что это — мы такие сильные или такие богатые? Совсем нет. Это все происходит потому, что нам предшествовал крестный подвиг, страдания и мучения нашего народа, наших архиереев, священников, монахов, мирян, которые вымолили у Господа время благоприятствования, когда развиваются все стороны церковной жизни".

В дар новоосвященному храму Предстоятель передал икону святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого).

Затем состоялось вручение церковных наград. Указом Святейшего Патриарха Кирилла во внимание к помощи в строительстве храма пророка Даниила на Кантемировской г. Москвы наград были удостоены:

— префект Южного административного округа г. Москвы О.А. Панкратов — ордена благоверного князя Даниила Московского III степени;

— первый заместитель начальника Шереметьевской таможни М.М. Баландин — ордена преподобного Серафима Саровского III степени;

— генеральный директор ООО «Юнистройпроект» С.Ю. Паничкин — ордена преподобного Сергия Радонежского III степени;

— начальник участка строительства храма пророка Даниила на Кантемировской г. Москвы В.А. Сысоев — медали ордена благоверного князя Даниила Московского;

— советник отдела реализации объектов религиозного назначения Управления координации деятельности комплекса градостроительной политики и строительства г. Москвы К.О. Минниханова — медали ордена равноапостольной княгини Ольги.

Святейший Патриарх Кирилл поздравил верующих с торжественным и историческим для прихода днем и выразил благодарность всем, кто вносит вклад в возрождение церковной жизни в столице.

«Хотел бы благодарить всех, кто вносит замечательный вклад в возрождение нашей Церкви в святом граде Москве, прошедшем через тяжелые годы безбожных испытаний, а ныне отмеченный небывалым в истории строительством храмов. Как я уже сказал, нигде на нашей планете ничего подобного не происходит. Мы не гордимся, но просто радуемся. Храни вас всех Господь!», — сказал в завершение Святейший Патриарх Кирилл.

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