Преподобный Стефан, друг и собеседник преподобного Сергия Радонежского, был родом из Киева и принял иночество в Печерской обители, где провел несколько лет в подвигах послушания и молитвы. Притеснения католиков заставили его перейти в Москву, где он был принят великим князем Иоанном Красным (1353−1359), отцом Димитрия Донского, разрешившим ему поселиться в местечке Махрище в 35 верстах от Сергиевой пустыни.

Поставив себе келью и проводя жизнь в трудах пустыннических, он вначале не принимал желающих присоединиться к нему, но потом уступил просьбам и в 1358 году основал обитель, в которой был поставлен игуменом. Жившие близ его обители братья Юрцовские, боясь, что земля, которой они владели, может быть отдана монастырю, грозились убить святого подвижника. Тогда он удалился в другое место. В шестидесяти верстах севернее Вологды, на реке Авнеже, он основал с учеником Григорием пустынную обитель во имя Святой Троицы.

Великий князь Димитрий Донской почитал старца и присылал книги и другие пожертвования в Авнежскую пустынь, а прп. Стефана посылал обратно в Махрищский монастырь. Возвратившись в свою обитель, святой Стефан устроил в ней жизнь по общежительному уставу. Когда преподобный Сергий Радонежский удалился из своей обители, святой Стефан принял его и дал великому подвижнику своего ученика Симона, хорошо знавшего окрестности, чтобы найти место для подвигов. Преподобный Сергий поселился вместе с Симоном в Киржаче, где основал монастырь.

Святой Стефан был строг к себе и снисходителен к другим, усердно наставлял братию путям спасения кроткими и тихими речами, трудился для обители больше всех, одежду носил самую ветхую и грубую. Дожил преподобный до глубокой старости, принял схиму и скончался 14 июля 1406 года. При построении нового каменного храма во Имя Святой Троицы в 1550 г. его святые мощи были обретены нетленными. Они прославились явлениями благодатной помощи в различных болезнях и бедах всем призывающим имя святого.

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