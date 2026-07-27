28 июля 2027 года, в день памяти св. равноап. вел. кн. Владимира, Небесного покровителя Генерального штаба генерал-лейтенанта Владимира Оскаровича Каппеля, по благословению наместника Донского монастыря Москвы, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси митрополита Каширского Феогноста на могиле генерала в Донской обители в 11.30 состоится поминальное богослужение, принять участие в котором могут все желающие.

С инициативой проведения богослужения в память русского офицера традиционно выступил вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, который испросил благословение на это благое дело у владыки Феогноста.

В 2006 году усилиями членов движения «Белые воины», дипломатов МИД РФ и представителей Русской Православной Церкви останки генерала В.О. Каппеля были найдены, перевезены в Россию и торжественно перезахоронены в январе 2007 года Москве, в Донском монастыре. С тех пор на могиле генерала Каппеля в памятные даты регулярно совершаются богослужения.

Генерал-лейтенант В.О.Каппель родился в 1883 г. в офицерской семье. Каппель был участником Первой мировой (Великой) и Гражданской войн (к 1917 г. был в звании подполковника), и по праву считается одним из наиболее знаковых офицеров Белого движения на Востоке России. Он зарекомендовал себя как храбрый офицер, до конца сохранивший долг присяге. Владимир Каппель лично водил в атаки подчиненные ему части, всегда заботился о вверенных ему солдатах. Показательно, что во время Сибирского Ледяного похода зимой 1920 г., после смерти В.О.Каппеля, находившегося тогда уже в должности главнокомандующего белыми армиями Восточного фронта, простые русские солдаты не бросили его тело, а совершили с ним тяжелейший переход через озеро Байкал, чтобы достойно предать в Чите земле тело своего любимого командира. В 1922 г. во время исхода белых за пределы России прах генерала был вывезен соратниками для перезахоронения в Китай, в котором нашли свой последний приют тысячи русских воинов.

Останки В.О.Каппеля долгое время покоились в земле Харбина, у северной стены Свято-Иверской церкви, до сих пор известной как «Офицерская». В 1920—1930 годы в ограде Иверской церкви в Харбине на могиле В.О.Каппеля ежегодно совершалась панихида, на которую собирались многочисленные соратники генерала по Белой борьбе. В 1940-е годы, с началом Второй мировой войны, по вполне понятным причинам традиция была нарушена. Позже, по указанию гражданских властей из Москвы был разрушен и сам памятник на могиле Владимира Оскаровича — мраморный крест с терновым венком. Этот памятник сейчас полностью воссоздан в Донском монастыре на могиле генерала.

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