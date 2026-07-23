22 июля 2026 года в Шестой апелляционный административный суд Киева и Киевскую Митрополию поступили письма от Болгарского Патриарха Даниила и митрополитов Болгарской Православной Церкви в защиту УПЦ, сообщает СПЖ.

Обращения были направлены в связи с рассмотрением иска Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести о ликвидации Киевской Митрополии. Содержание писем болгарских иерархов пока не опубликовано.

Судебное разбирательство продолжается с сентября 2025 года, когда ГЭСС потребовала через суд ликвидировать Киевскую митрополию УПЦ. Представители Церкви подали встречный иск с требованием признать незаконными действия главы государственной службы и отменить приказ об утверждении религиоведческой экспертизы Устава УПЦ.

В мае 2026 года Кассационный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу митрополии и отменил решение о разъединении требований встречного иска. До этого апелляционная инстанция признала экспертизу ГЭСС «дефектной» и лишенной юридической силы.

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