Русская линия
Сводка новостей от 23 июля 2026

Болгарская Православная Церковь выступила в поддержку УПЦ
Болгарский Патриарх Даниил направил обращение в киевский суд, рассматривающий дело о ликвидации Киевской митрополии…

Болгарский Патриарх Даниил22 июля 2026 года в Шестой апелляционный административный суд Киева и Киевскую Митрополию поступили письма от Болгарского Патриарха Даниила и митрополитов Болгарской Православной Церкви в защиту УПЦ, сообщает СПЖ.

Обращения были направлены в связи с рассмотрением иска Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести о ликвидации Киевской Митрополии. Содержание писем болгарских иерархов пока не опубликовано.

Судебное разбирательство продолжается с сентября 2025 года, когда ГЭСС потребовала через суд ликвидировать Киевскую митрополию УПЦ. Представители Церкви подали встречный иск с требованием признать незаконными действия главы государственной службы и отменить приказ об утверждении религиоведческой экспертизы Устава УПЦ.

В мае 2026 года Кассационный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу митрополии и отменил решение о разъединении требований встречного иска. До этого апелляционная инстанция признала экспертизу ГЭСС «дефектной» и лишенной юридической силы.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Россия готовится встретить День Крещения Руси
В Москве состоялась пресс-конференция, посвящённая будущим торжествам, которые пройдут во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви...

В Черногории почтили память Государя Николая II
Торжества в честь Царской семьи возглавил митрополит Будимлянско-Никшичский Мефодий...

Вопреки стараниям Майи Санду и её приближённых
Православная Церковь Молдовы пользуется наибольшим авторитетом у граждан Молдавии, в то время как антирейтинги госструктур бьют все рекорды...

Митрополит Бориспольский Антоний: Период гонений можно пережить только с благодатью Божией
Управляющий делами Украинской Православной Церкви призвал верующих на Украине, несмотря на гонения, держаться канонического Православия...

Болгарская Православная Церковь выступила в поддержку УПЦ
Болгарский Патриарх Даниил направил обращение в киевский суд, рассматривающий дело о ликвидации Киевской митрополии...

Этот день в Русской истории
Сегодня отмечаем память св. преп. Антония Печерского, великого русского художника В.М.Васнецова и князя В.П.Мещерского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика