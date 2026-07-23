В преддверии праздника — Дня Крещения Руси, который отмечается 28 июля, — в МИА «Россия сегодня» в Москве прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников и заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Мероприятие было посвящено не только предстоящим торжествам, но и обсуждению духовных вызовов современности, в том числе угрозы распространения неоязычества, сообщает Патриархия.Ru.

Основной темой обсуждения стал глубинный смысл выбора князя Владимира, объединившего народы исторической Руси православной верой. Спикеры ответили на вопросы о том, какие аспекты принятия христианства в Древней Руси находятся в центре современных дискуссий, а также о различных угрозах, которые сегодня встают перед Православием.

Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников анонсировал новый фильм «Неоязычество. История обмана», подчеркнув, что День Крещения Руси — это особый праздник про встречу с Богом. «Эту встречу с Богом переживает сегодня каждый человек, и наш телеканал говорит об этом в самых разных форматах. „Неоязычество. История обмана“ — это фильм об одном из препятствий, которые сегодня не дают прийти к Богу. Лжерелигии — это еще и серьезная угроза, не только жизни человека, но и нашему государству. Нам нужно было разобраться в том, что это за угроза, рассказать о ней и показать последствия вербовки в неоязычество», заявил гендиректор телеканала «Спас».

По приблизительным подсчетам, в России около полумиллиона неоязычников. Со стороны они могут показаться просто любителями старины или безобидными поклонниками деревянных истуканов, но их идеи и действия опасны и не ограничиваются хороводами и поклонением Перуну. Это экстремистская идеология, которая толкнула многих людей на опасные преступления. Фильм расскажет о том, что на самом деле представляет собой неоязычество: о том, как и где его учения и догматы родились, какие цели преследовали его создатели, какова связь неоязычества и западных разведок.

Борис Корчевников также напомнил, что в этом году 28 июля телеканал «Спас» отметит свое 21-летие.

Владыка Силуан отметил: «Значительная часть нашего общества обращается к поискам каких-то суверенных истоков проектирования будущего. И, конечно, такими истоками, вне всякого сомнения, является тот выбор Православия, который был осуществлен тысячу лет назад, прежде всего как выбор веры. Но вера в те далекие времена значила нечто большее, чем в современную секулярную эпоху. Это всегда был выбор судьбы, или, как сейчас принято обозначать выбор цивилизационного развития. От него зависело будущее страны, каким путем она пойдет и вообще будет ли это будущее».

Архиерей подчеркнул, что Крещение Руси имеет основополагающее значение для Отечества. Сегодня, когда страна сталкивается с большими вызовами, особенно важно, чтобы люди понимали, во что они верят и какие ценности для них главные.

Вахтанг Кипшидзе рассказал, как в этом году планируется отмечать день Крещение Руси и о христианском наследии в мире.

«Действительно, за последние годы сложилась традиция празднования Дня Крещения Руси с участием представителей нашей Церкви, которые совершат богослужения в Успенском соборе Московского Кремля и вместе с крестным ходом проследуют к памятнику равноапостольному князю Владимиру, где будет отслужен праздничный молебен, и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратится с пастырским словом к собравшимся. Разумеется, это событие будет транслироваться церковными и светскими СМИ, чтобы те, кто не имеет возможности лично присутствовать на этом молебне и на крестном ходе, могли тоже приобщиться к этому событию и празднествам», — сказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Праздничные богослужения традиционно будут совершены в большинстве храмов и монастырей Русской Церкви, как в России, так и за рубежом.

В День Крещения Руси телеканал «Спас» покажет фильм «Крест над Россией», в котором говорится о том, что далекое историческое событие — Крещение князем Владимиром жителей Киева в водах Днепра — принципиально важно для каждого живущего сегодня в России человека.

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