Православная Церковь Молдовы пользуется наибольшим авторитетом у граждан Молдавии, в то время как антирейтинги госструктур бьют все рекорды…

Результаты ежегодного социологического исследования EU Neighbours East 2026, проведенного по заказу Европейского союза, вскрыли глубокий кризис доверия молдавского общества к центральным органам власти и правовым институтам. Граждане республики отдают предпочтение Православной Церкви и местному самоуправлению, в то время как доверие к правительству и судебной системе находится на критически низком уровне, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Govoritmd.com.

Согласно полученным данным, антирейтинги ключевых государственных структур вызывают серьёзные опасения. Так, судебной системе не доверяют 75% респондентов, а политические партии демонстрируют ещё более низкий показатель — им не доверяют 80% опрошенных. Электоральные процессы также вызывают скепсис: Центральной избирательной комиссии не доверяют 59% участников опроса, а 58% выразили недоверие средствам массовой информации.

Не лучшим образом обстоят дела и с исполнительной и законодательной ветвями власти: 61% граждан не доверяют парламенту, а 56% — правительству страны. Интересно отметить, что на фоне общего недоверия к государственным институтам, президенту Майе Санду все же удается сохранять поддержку 54% населения, хотя ее антирейтинг при этом составляет 44%.

На этом фоне Православная Церковь Молдовы остаётся институтом с самым высоким авторитетом в обществе, заручившись доверием 77% граждан. Второе место занимают мэрии и местные советы, деятельность которых положительно оценивают 67% респондентов, что подчеркивает запрос молдаван на децентрализацию и близость власти к насущным проблемам населения.

Ранее Православная Церковь Молдовы выразила глубокую обеспокоенность в связи с началом спланированной антицерковной кампании со стороны нынешних властей Молдовы во главе с Майей Санду. Представители молдавского духовенства указали, что расценивают происходящее как часть масштабного сценария по подрыву авторитета митрополии.

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