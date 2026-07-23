Период гонений на Церковь христиане могут пережить только благодатью, силой дерзновения и бесстрашием, которые дарует Бог. Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в слове к участникам праздничного богослужения в Николаевском Лебединском женском монастыре 21 июля 2026 года, передает портал «Православная Жизнь».

«Мы люди земные, мы очень слабые люди, но если есть дерзновение, то с помощью благодати Божией всё возможно. Главное не дать слабину, главное защищать свою веру, чистоту своей веры, канонические устройства церковные», — сказал митрополит Антоний.

В обращении к верующим архиерей отметил, что земная жизнь — «это ценность, которую Господь даёт, но даёт её не как самоценность, а как начало той бесконечной вечности, ради которой Господь и вызывает нас из небытия».

Митрополит Антоний призвал христиан всегда помнить цель своего существования и о том, Кто является подателем всех благ.

«Цель, ради чего Господь даёт нам это земное время — это спасение. Что бы мы ни делали, кем бы мы ни были в этой жизни, всегда нужно помнить, что мы дети Божьи, и Господь нас ожидает в обителях Отца Небесного», — сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви.

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