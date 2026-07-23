Преподобный Антоний Киево-Печерский родился в 983 году недалеко от Чернигова, в местечке Любече. Придя в возраст, он отправился странствовать и, достигнув Афона, принял здесь постриг. Юный инок, подвизаясь на пути добродетели, особенно преуспевал в покорности и послушании, так что все монахи радовались, глядя на его святую жизнь.

Прозирая в Антонии великого будущего подвижника, игумен, по внушению от Бога, отправил его на родину, сказав: «Антоний! Пора тебе и других руководить во святой жизни. Возвратись в свою Русскую землю, да будет на тебе благословение Святой Афонской Горы, от тебя произойдет множество иноков».

Вернувшись на Русь, Антоний начал обходить монастыри на Киевщине, но нигде не нашел такой строгой жизни, к которой он привык на Афоне. На одном из холмов Киевских, на крутом берегу Днепра, напоминавшем ему любимый Афон, в лесу, близ села Берестово, он увидел пещеру, выкопанную священником Иларионом (впоследствии митрополит Киевский). Он стал подвизаться там в молитве, посте, бдении и труде, вкушая через день немного пищи, иногда не ел по неделе. Вскоре святая жизнь преподобного Антония озарила всю Русскую землю красотой монашеского подвига.

Люди начали приходить к подвижнику за благословением, советом, а иные решались навсегда остаться со святым. В числе первых учеников преподобного Антония был святой Никон, который в 1032 году постриг пришедшего в обитель преподобного Феодосия Печерского. Когда около преподобного собралось 12 учеников, общими усилиями была выкопана большая пещера и в ней устроена церковь и келии для иноков. Святой Антоний, поставив над братией игуменом блаженного Варлаама, сам удалился из обители и, выкопав себе новую пещеру, затворился в ней. Но и там, около места его уединения, вскоре начали селиться иноки. Так образовались Ближний и Дальний пещерные монастыри. Впоследствии над Дальней пещерой была выстроена иноками небольшая деревянная церковь в честь Успения Божией Матери.

Великий киевский князь Изяслав подарил инокам гору, на которой был выстроен большой храм и келии, а вокруг поставлен частокол. Так образовалась славная обитель, которая была названа Печерской, как основанная над пещерами.

За святую жизнь Бог прославил преподобного Антония даром прозрения и чудотворений. Сама Пресвятая Богородица предсказала близкую смерть преподобного, которая последовала на 90-м году его жизни 7 мая 1073 года. Мощи преподобного Антония, по Божию смотрению, остаются сокрытыми.

Сегодня день памяти великого русского художника-монархиста Виктора Михайловича Васнецова, скончавшегося в 1926 г.

Он родился 15 мая 1848 г. в Вятской губернии в семье священника. В 1862 г. окончил Вятское духовное училище и поступил в Вятскую духовную семинарию, откуда ушел из предпоследнего класса. Рано начал рисовать, помогал художнику Андриолли расписывать Вятский собор. В 1868−73 гг. учился в Академии художеств в Петербурге, занимался в рисовальной школе Крамского, иллюстрировал книги. В 1876 г. проработал около года во Франции. После возвращения поселился в Москве, решив больше никуда не ездить. Васнецов писал: «Когда я приехал в Москву, то почувствовал, что приехал домой и больше ехать некуда, — Кремль, Василий Блаженный заставляли меня чуть не плакать, до такой степени все это веяло на душу родным, незабвенным». С 1880-х гг., стремясь к созданию основ подлинно национального русского искусства, художник обратился к фольклорно-эпической тематике. Широкую известность принесли ему картины «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Царь Иван Васильевич Грозный», «Аленушка», «Иван-царевич на сером волке». В 1885−91 гг. работал над росписью кафедрального Владимирского собора в Киеве. В 1893 г. избран действительным членом Петербургской Императорской Академии художеств. На своей первой персональной выставке Васнецов показал картину «Богатыри», которая была восторженно встречена современниками. В 1883—1901 гг. создавал мозаики храма Воскресения Христова (Спаса на крови) в Петербурге на месте смертельного ранения Императора Александра II и русской церкви в Дармштадте (1899−1901). Васнецовым также написаны иконы для собора Александра Невского в Софии («Богоматерь на престоле», «Спас на престоле»). В 1902 г. он занимался оформлением фасада Третьяковской галереи.

Во время революции 1905 г. Васнецов вышел из Академии после студенческого митинга в залах с его выставкой, заявив, что «все учебные заведения предназначены только для науки и обучения, а никак не для занятий политикой». Будучи сам убежденным монархистом, активно поддерживал патриотическое движение. Васнецов был членом редакционной комиссии «Книги русской скорби», им оформлены два выпуска этого уникального издания. В октябре 1906 г. проходивший в Киеве 3-й Всероссийский съезд монархистов постановил считать день Покрова Пресвятой Богородицы праздником всех монархических организаций и соорудить специальную икону Покрова. Икона была исполнена Васнецовым и иконописцем В.П.Гурьяновым и освящена митрополитом Московским Владимиром (Богоявленским) в Успенском соборе Московского Кремля 26 апреля 1907 г. в день открытия 4-го Всероссийского съезда в Москве. Васнецов был также одним из авторов прекрасного памятника на могиле одного из вождей монархического движения В.А.Грингмута, с которым его связывали личные дружеские отношения. Скончался великий русский художник в 1926 г. в Москве, в своей мастерской, работая над портретом художника М.В.Нестерова.

Сегодня также день памяти консервативного писателя, публициста и общественного деятеля князя Владимира Петровича Мещерского.

Он родился 11 января 1839 г. в Петербурге, по матери доводился внуком известному историку Н.М.Карамзину. Образование получил в элитном Императорском Училище правоведения, которое закончил в 1857 г. Затем 14 лет служил в Министерстве внутренних дел, но карьера Мещерского закончилась увольнением «за несогласные со взглядами министерства убеждения». С этого времени началась его литературная и общественная деятельность. Печататься он начал еще с 1860-х гг., помещая свои произведения в «Северной пчеле» и «Русском вестнике». Славу Мещерскому принесли романы «Женщины петербургского большого света» (1874), «Мужчины петербургского большого света» (1897), «Один из наших Бисмарков» (1874), антинигилистические романы «Тайны современного Петербурга» (1876−77), «Записки застрелившегося гимназиста» (1875). Его перу принадлежат «Очерки нынешней общественной жизни в России», весьма ядовито оценивающие деятельность либеральных общественных сил. С 1872 г. и до своей смерти (т.е. 42 года) он издавал еженедельный журнал-газету «Гражданин», ставший «мозговым центром» консерваторов. Мещерский издавал также журналы «Добро» (1881), «Добряк» (1882), «Дружеские речи» (1903−14), газету «Русь» (1894−96).

Еще в 1860-х гг., познакомившись с будущим Императором Александром III, Мещерский стал его доверенным советником. С осени 1884 г. он начал издавать что-то вроде дневника в форме писем, предназначенных для одного читателя — Царя, где излагал свои взгляды на происходящее. Близость Мещерского ко Двору, его осведомленность о намерениях «верхов» способствовали превращению его во влиятельного политика. Мещерский был одним из идеологов контрреформ 1880-х гг. Политические взгляды князя представляли собой синтез славянофильства и охранительства. Мещерский требовал прекратить либеральное реформаторство, усилить роль дворянства, этой «армии самодержавия», в жизни страны. Он не был апологетом дворянства, весьма критически в своих произведениях отзываясь о моральных и умственных качествах аристократии, речь шла скорее о национальной элите любого сословного происхождения. «Высший свет» не любил князя за нелицеприятное изображение себя в его романах. Язвительность и другие качества нажили ему немало врагов среди высшей бюрократии. Для нигилистов же и либералов Мещерский был смертельным врагом, и они сделали все, чтобы имя князя после кончины осталось забытым. Он умер в 1914 г., похоронен на кладбище Александро-Невской Лавры.

В этот день в 1922 г. во Владивостоке открылся Приамурский Земский Собор, восстановивший монархию в России. Ключевую роль в этом знаменательном событии сыграл генерал-лейтенант Михаил Константинович Дитерихс (день памяти 8 октября). Указ о созыве Собора Приамурское Временное правительство опубликовало 6 июня, Собор был призван преодолеть распри и нестроения в Приамурском крае — последнем очаге Белой России, учредив новый орган Верховной власти. По положению в состав Собора входили представители духовенства, армии и флота, гражданских ведомств, несоциалистических организаций, горожан-домовладельцев, сельского населения, городских самоуправлений, земства, торгово-промышленного сословия, местного казачьего населения и пришлых казачьих войсковых правительств, православных приходов, старообрядческого духовенства, высших учебных заведений, русского населения полосы отчуждения КВЖД. В состав Собора вошли также все министры Приамурского Временного правительства. В основание формирования Собора был положен старинный принцип сословности, а не партийности, более того, коммунистам и их союзникам было воспрещено участвовать в деятельности Собора.

Собор начался торжественным молебном, который отслужил в Кафедральном Успенском соборе Владивостока в сослужении сонма духовенства архиепископ Михаил (Богданов). К началу молебна от всех церквей города пришли крестные ходы с хоругвями и иконами.

Собор принял три ключевых решения. 1. Собор признал, что право на осуществление Верховной власти в России принадлежит династии Дома Романовых (207 голосов — «за», 23 — «против»). 2. Собор посчитал необходимым и соответствующим желанию населения возглавление национальной государственности Верховным правителем из членов Династии, на кого члены Дома Романовых укажут (175 — «за», 55 — «против»). 3. Правительству предлагалось вступить в переговоры с представителями Дома Романовых (депутация от Собора в составе епископа Камчатского Нестора (Анисимова), председателя Собора профессора Н.И.Миролюбова и председателя правительства С.Д.Меркулова после окончания соборных заседаний отправилась в Европу). На это время для руководства властью в крае был избран временный Правитель, большинство проголосовало за генерала М.К.Дитерихса (213 -«за», 19 — «против»).

10 августа в день празднования Смоленской иконы Божией Матери Одигитрия (Путеводительница) состоялось заключительное заседание Собора. По окончании работ предводительствуемые духовенством с иконами Спасителя и Державной Божией Матери соборяне во главе с Правителем прошли к Кафедральному собору. Приамурский Земский край продержался недолго. В октябре под натиском превосходящих сил красноармейцев и партизан в условиях предательства союзников-японцев последний оплот русской власти пал. Однако значение Собора выходит за пределы эпохи гражданской войны. Впервые в истории Белого движения Собор открыто провозгласил монархические лозунги и признал, что Верховная власть в России принадлежит Царскому Дому Романовых и должна осуществляться в порядке законного престолонаследия.

Русская линия