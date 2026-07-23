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Сводка новостей от 23 июля 2026

В Черногории почтили память Государя Николая II
Торжества в честь Царской семьи возглавил митрополит Будимлянско-Никшичский Мефодий…

В Черногории почтили память Государя Николая IIВ Черногории с участием российских дипломатов состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню памяти последнего российского Императора Николая II и членов его семьи, сообщает Православие.Ru со ссылкой на сайт Посольства России в Подгорице.

В кафедральном соборе святителя Василия Острожского города Никшича, была совершена торжественная архиерейская Литургия. Храм был спроектирован и построен на средства, выделенные Императором Александром III, а затем Государем Николаем II, который официально считается его ктитором. Церковь была задумана как памятник черногорским и герцеговинским воинам, погибшим в освободительных войнах 1875−1878 годов.

Службу возглавил митрополит Будимлянско-Никшичский Мефодий. На ней присутствовали представители руководства страны и муниципалитета, почетные гости, многочисленные жители города.

В никшичском культурном центре «Матица сербска» был организован показ документального фильма «Романовы — любовь в бурные времена», повествующего о драматической судьбе сербской принцессы и русского князя на фоне событий Первой мировой войны.

Коме того, состоялся массовый уличный кросс по знаковому маршруту от знаменитого Царева моста (открыт в 1894 году и назван в честь Императора Александра III) до соборного храма г. Никшича.

Памятные богослужения прошли также в монастыре Дайбабе под Подгорицей. В обители хранится старинная русская плащаница, а на его территории находится мемориал в честь Царской семьи.

Мероприятия подтвердили глубокое уважение жителей Черногории к совместным страницам истории, их стремление к сохранению общей памяти о событиях прошлого времени и укреплению многовековых духовных и культурных связей с Россией.

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