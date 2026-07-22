Русская линия
Сводка новостей от 22 июля 2026

В Казани прошёл традиционный Крестный ход с Казанской иконой Божией Матери
В православном шествии приняли участие тысячи верующих со всей России…

Казанская икона Божией Матери21 июля 2026 года, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579), в столице Татарстана состоялся традиционный многолюдный Крестный ход с чудотворным Казанским образом Царицы Небесной.

Молитвенное шествие по традиции началось в Благовещенском соборе Казанского кремля, где совершалось молебное пение Пресвятой Богородице, и завершилось в Казанском Богородицком монастыре, на месте обретения главной святыни Казанского края.

«Сегодняшний день действительно является историческим событием. До революции Казанский собор был летним храмом, а Никольский храм — зимним. И сегодня ещё один храм, значимый и для монастыря, и для нашего города Казани, вновь будет открыт: в нём будет освящён престол, — отметил епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий.

В Казани состоялся традиционный Крестный ход с Казанской иконой Божией МатериДля жителей города это, безусловно, знаменательное событие. Казанская икона Божией Матери летом пребывала в большом соборе, а в зимний период — в малом Никольском храме. И сегодня историческое предназначение этого храма будет восстановлено. Я верю, что многие жители Казани постепенно будут видеть, как возрождается святая обитель.

Особую значимость сегодняшнему дню придаёт и то, что наш город посещает Святейший Патриарх Кирилл, и именно он совершит освящение храма.

Дай Бог, чтобы радость сегодняшнего события стала важной для всех казанцев, чтобы сердца многих людей открылись навстречу Богу, особенно во время богослужений.

В Казани состоялся традиционный Крестный ход с Казанской иконой Божией МатериПусть Царица Небесная хранит наш город, нашу Российскую страну. Дай Бог, чтобы мир вновь и вновь пребывал в нашем мире, а благодать Божия, явленная в сегодняшнем событии, как можно дольше сохранялась в наших сердцах".

Молебен Божией Матери в Благовещенском соборе возглавил митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн. После молебна участники торжеств вышли на Крестный ход. В молитвенном шествии по традиции участвовали священнослужители Казанской епархии, жители столицы Татарстана, паломники из разных регионов России.

Казанская икона Божией Матери была торжественно внесена в отреставрированный храм в честь Тульского образа святителя Николая. Именно этот храм первым принял Казанскую икону Божией Матери после её обретения в 1579 году.

21 июля 2026 года Святейший Патриарх Кирилл совершил великое освящение отреставрированного храма.

Русская линия

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