21 июля 2026 года, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579), в столице Татарстана состоялся традиционный многолюдный Крестный ход с чудотворным Казанским образом Царицы Небесной.

Молитвенное шествие по традиции началось в Благовещенском соборе Казанского кремля, где совершалось молебное пение Пресвятой Богородице, и завершилось в Казанском Богородицком монастыре, на месте обретения главной святыни Казанского края.

«Сегодняшний день действительно является историческим событием. До революции Казанский собор был летним храмом, а Никольский храм — зимним. И сегодня ещё один храм, значимый и для монастыря, и для нашего города Казани, вновь будет открыт: в нём будет освящён престол, — отметил епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий.

Для жителей города это, безусловно, знаменательное событие. Казанская икона Божией Матери летом пребывала в большом соборе, а в зимний период — в малом Никольском храме. И сегодня историческое предназначение этого храма будет восстановлено. Я верю, что многие жители Казани постепенно будут видеть, как возрождается святая обитель.

Особую значимость сегодняшнему дню придаёт и то, что наш город посещает Святейший Патриарх Кирилл, и именно он совершит освящение храма.

Дай Бог, чтобы радость сегодняшнего события стала важной для всех казанцев, чтобы сердца многих людей открылись навстречу Богу, особенно во время богослужений.

Пусть Царица Небесная хранит наш город, нашу Российскую страну. Дай Бог, чтобы мир вновь и вновь пребывал в нашем мире, а благодать Божия, явленная в сегодняшнем событии, как можно дольше сохранялась в наших сердцах".

Молебен Божией Матери в Благовещенском соборе возглавил митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн. После молебна участники торжеств вышли на Крестный ход. В молитвенном шествии по традиции участвовали священнослужители Казанской епархии, жители столицы Татарстана, паломники из разных регионов России.

Казанская икона Божией Матери была торжественно внесена в отреставрированный храм в честь Тульского образа святителя Николая. Именно этот храм первым принял Казанскую икону Божией Матери после её обретения в 1579 году.

21 июля 2026 года Святейший Патриарх Кирилл совершил великое освящение отреставрированного храма.

Русская линия