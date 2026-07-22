Депутаты Госдумы увеличили список правонарушений для депортации мигрантов из России с 22 до 45 статей…

Депутаты Госдумы приняли закон, серьёзно ужесточающий наказания для иностранцев и позволяющий безальтернативно выдворять их из страны. В списке таких нарушений фигурируют мелкое хулиганство, неповиновение полиции, участие в несанкционированных митингах, принуждение к забастовкам и прочее, сообщает газета «Коммерсант».

Общий список статей Кодекса об административных нарушениях (КоАП) РФ для депортации мигрантов, как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, увеличен с 22 до 45 правонарушений. «Приехали, отработали и уехали, уважая наши законы», — обозначил политик формулу пребывания иностранцев в России.

Проект поправок к КоАП РФ, увеличивающий число оснований для «выдворения мигрантов», был разработан в марте 2026 года в МВД. Его суть сводится главным образом к изменению около 20 статей кодекса, по которым высылка иностранца из РФ будет безальтернативной мерой наказания (до сих пор она могла быть лишь одной из возможных наряду со штрафом).

В ряд статей административного кодекса вводится новый состав правонарушения исключительно для иностранцев. Оговаривается, что безальтернативное выдворение иностранца выступает обязательным дополнением к денежному штрафу. Наконец, в правительстве предложили ужесточить санкции еще по 14 статьям КоАП РФ. Так, за незаконную трудовую деятельность штраф для иностранцев вырастет до 4−7 тыс. руб. с нынешних 2−5 тыс. Госдума приняла в первом чтении этот законопроект в мае 2026 года.

Ко второму чтению 21 июля к документу поступило 28 поправок, сообщил член думского комитета по госстроительству и законодательству Никита Румянцев. Среди них, например, правительственные предложения добавить в список статей с безальтернативным выдворением иностранцев ещё две. Речь о дискриминации (то есть нарушении прав и свобод человека в зависимости от пола, расы, национальности, возраста и религии; ст. 5.62 КоАП РФ) и неповиновении законному требованию пограничника (ст. 18.7). В итоге число возможных по административному кодексу оснований для «выдворения мигрантов» выросло до 45 статей.

Поправки были приняты депутатами во втором и третьем чтениях единогласно.

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