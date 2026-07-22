Сегодня день памяти участника Приамурского Земского собора епископа Владивостокского и Приморского Михаила (Богданова), скончавшегося в 1925 году.

Он родился 6 ноября 1867 г. в Рязанской епархии в семье священника и в миру звался Михаил Александрович. Окончил Казанскую духовную семинарию (1888) и Казанскую духовную академию (1900) со степенью кандидата богословия и был назначен законоучителем Порецкой учительской семинарии.

В 1892 году он был рукоположен во священника. В 1902 г. принял постриг, и был назначен инспектором Харьковской духовной семинарии. В 1905 г. ректор Казанской Духовной семинарии, возведен в сан архимандрита, магистр богословия (1906), магистерская диссертация «Преображение Господа Иисуса Христа. Опыт экзегетического исследования XVII и XVIII глав Евангелия Матфея». В 1907 г. хиротонисан во епископа Чебоксарского, викария Казанской епархии. 21−25 ноября 1908 г. принимал участие в Волжско-Камском областном патриотическом съезде в Казани, на котором выступал с речью. С 1914 г. епископ Самарский и Ставропольский.

Участник Поместного Собора Российской Православной Церкви 1917−1918. В октябре 1918 г., опасаясь преследования, владыка бежал с отступавшими казачьими частями атамана А.И.Дутова. С декабря 1918 г. по октябрь 1922 г. управлял Владивостокской епархией. Участник Приамурского Земского Собора. В эмиграции в Китае, был противником учреждения самостоятельной Харбинской епархии, выступал за сохранение подчиненности священноначалию Русской Православной Церкви. Скончался в Харбине, похоронен у Софийской церкви.

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