В 2026 году в эфире телеканала «Спас» прошёл масштабный телемарафон «Где все?!», посвящённый демографической ситуации в России. В студии канала собрались эксперты: демографы, социологи, врачи, общественные и религиозные деятели. Они пытались вместе найти причины сокращения населения и обсудить, какие меры могут помочь решить эту проблему.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова не принимала непосредственного участие в марафоне, но внимательно ознакомилась с мнением участников проекта и высказала свою точку зрения на демографические проблемы России. Она, в частности, заявила:

«Сложность решения демографических вопросов в том, что здесь нет второстепенных тем, важно все.

Я внимательно следила за проектом «Спаса» «Где все?». Особенно важно было для меня увидеть среди экспертов многодетных родителей. Ведь прежде всего нужно спросить именно у них, почему они приняли то или иное решение, независимо от тех глобальных предложений, которые обсуждались, в том числе и на канале. И во многом мы найдем ответ именно в вопросе ценностных установок.

Рождение ребенка — это ценности и условия. Если нет ценности, то даже созданные условия вряд ли помогут решить ту задачу, о которой мы говорим. Если есть ценность, но нет условий, воспитать ребенка будет тяжело и сложно.

Поэтому задача сегодня государства в целом, да и всех нас как общества — создать эти условия и сохранить ценности.

Для этого сегодня нужно объединить все силы: Церкви, общества, государства, всех институтов власти. Мы, со своей стороны, обратились в Правительство с предложением интегрировать семейно ориентированный подход во все сферы жизни. Чтобы о чем бы мы ни говорили — о здравоохранении, промышленности, экономике, трудоустройстве, — мы везде видели семью и задачу поддержки семьи с рождением каждого последующего ребенка.

Многое зависит и от среды, в которой воспитываются наши дети. Сегодня, к сожалению, нельзя сказать, что информационная политика способствует сохранению ценности многодетной семьи.

Мы обратились в Министерство культуры. Законодательные инициативы касаются развития семейного кино, поддержки крепких семей в регионах. Но главное — показывать реальные примеры.

Очень важно, чтобы перед глазами детей были настоящие семьи, которые живут, преодолевают трудности, остаются верными друг другу, своим детям и своей стране.

Когда вся система государства будет по-настоящему настроена на интересы семьи с детьми, исполнится то, о чем говорил Президент: семья, где воспитываются трое, четверо и более детей, должна стать образом будущего России.

Это не просто красивые слова. За ними стоит очень простой смысл: будущее есть только у многодетной России.

Мы прекрасно понимаем: ни одна победа не может считаться окончательной, если мы не победим на фронте народосбережения, демографии и защиты будущего наших детей. Именно там сегодня решается будущее великой страны".

Русская линия