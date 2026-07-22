Суд о прекращении деятельности Украинской Православной Церкви вновь отложили
Заседание перенесли на 10 сентября, сообщил представляющий интересы Украинской православной церкви адвокат отец Никита Чекман…
Судебное заседание по иску Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской Православной Церкви отложено до 10 сентября. Об этом сообщил представляющий интересы УПЦ адвокат протоиерей Никита Чекман, передаёт ТАСС.
«Судебное заседание отложили до 10.09.2026 года», — сообщил он в Телеграм-канале.
Заседание по иску о запрете УПЦ ранее неоднократно переносилось, защита УПЦ пыталась в апелляционном суде оспорить правомочность иска. 20 июля суд приступил к рассмотрению дела. Судья начал заседание с зачитывания заявлений от прихожан УПЦ о вступлении в дело в качестве третьего лица. Поскольку таких заявлений поступило около 10 тысяч, на это ушел весь день.
ГСУЭСС требует прекратить деятельность Киевской митрополии УПЦ из-за её духовных связей с Русской Православной Церковью. 18 июня УПЦ обратилась в суд с иском об отмене постановления Киевского облсовета, которое предписывает местным властям содействовать переводу приходов УПЦ в юрисдикцию раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ).
26 февраля Киевский облсовет принял решение, в соответствии с которым местным региональным властям рекомендовано способствовать переходу общин УПЦ в раскольническую церковь и не позволять структурам канонической Церкви пользоваться коммунальным имуществом. При этом в облсовете сослались на закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций» и решение Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести от 27 августа 2025 года о признании Киевской митрополии УПЦ аффилированной с «иностранной религиозной организацией, деятельность которой на Украине запрещена».
Суд о прекращении деятельности Украинской Православной Церкви вновь отложили Заседание перенесли на 10 сентября, сообщил представляющий интересы Украинской православной церкви адвокат отец Никита Чекман...