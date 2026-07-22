Судебное заседание по иску Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской Православной Церкви отложено до 10 сентября. Об этом сообщил представляющий интересы УПЦ адвокат протоиерей Никита Чекман, передаёт ТАСС.

«Судебное заседание отложили до 10.09.2026 года», — сообщил он в Телеграм-канале.

Заседание по иску о запрете УПЦ ранее неоднократно переносилось, защита УПЦ пыталась в апелляционном суде оспорить правомочность иска. 20 июля суд приступил к рассмотрению дела. Судья начал заседание с зачитывания заявлений от прихожан УПЦ о вступлении в дело в качестве третьего лица. Поскольку таких заявлений поступило около 10 тысяч, на это ушел весь день.

ГСУЭСС требует прекратить деятельность Киевской митрополии УПЦ из-за её духовных связей с Русской Православной Церковью. 18 июня УПЦ обратилась в суд с иском об отмене постановления Киевского облсовета, которое предписывает местным властям содействовать переводу приходов УПЦ в юрисдикцию раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ).

26 февраля Киевский облсовет принял решение, в соответствии с которым местным региональным властям рекомендовано способствовать переходу общин УПЦ в раскольническую церковь и не позволять структурам канонической Церкви пользоваться коммунальным имуществом. При этом в облсовете сослались на закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций» и решение Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести от 27 августа 2025 года о признании Киевской митрополии УПЦ аффилированной с «иностранной религиозной организацией, деятельность которой на Украине запрещена».

Русская линия