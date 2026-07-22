Правнук старшей дочери Императора Николая I Великой княжны Марии Николаевны Гавриил Дорошин в эфире в программы «Акцент» на екатеринбургском телеканале «ОТВ» призвал российские власти отказаться от безбожного наследия большевиков и вернуть Свердловской области её историческое название Екатеринбургская, сообщает официальный сайт ОТВ.

«Я считаю, что область нужно переименовать в Екатеринбургскую или Уральскую губернию. Мы всегда говорим, что Ленин, большевики — это наша история. Но не вся история полезна. Есть личности, которые нужны, есть и те, от кого мы осознанно отказываемся, кого мы стыдимся».

Гавриил Дорошин обратил внимание, что никому не придёт в голову гордиться предателями, которые, к примеру, служили фашистам. «У нас есть русские, которые служили Третьему рейху. Тоже наша история. Надо этим гордиться? Нет, конечно. Тоже самое и большевики, я считаю. Это наша история, но гордиться тут нечем, они уничтожили русскую духовную составляющую, мы до сих пор разгребаем эти ошибки».

Переименование региона, считает правнук Великой княжны Марии Николаевны, может изменить отношение общества к подвигу Царской семьи и тому, что творили безбожники в советские годы. «Человек вырос с тем, что в каждом городе есть проспект и площадь Ленина. У него к личности Ленина очень нейтральное отношение — это для него норма. Если повернуть в обратную сторону тенденцию, это повлияет сильно на общество», — отметил Гавриил Дорошин.

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