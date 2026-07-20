20 июля 2026 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с Первосвятительским визитом в Татарстанскую митрополию, где его встретили глава Татарстана Р. Минниханов; митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл; председатель Либерально-демократической партии России, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Л. Слуцкий и мэр Казани И. Метшин, сообщает Патриархия.Ru.

В состав делегации, сопровождающей в поездке Предстоятеля, вошли управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий; личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла епископ Раменский Алексий; руководитель Патриаршей службы протокола протоиерей Андрей Бондаренко; заместитель руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Н. Державин.

Из аэропорта Святейший Владыка направился в Петропавловский собор Казани. В этом году отмечается 300-летие этого собора, который является одним из самых известных архитектурных памятников и духовных символов столицы Татарстана.

У собора Святейшего Владыку встречали учащиеся воскресной школы при Петропавловском соборе.

Святейший Патриарх Кирилл проследовал в алтарь храма и взошёл на амвон, где митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл приветствовал Предстоятеля и преподнес Его Святейшеству икону с изображением первоверховных апостолов Петра и Павла.

Святейший Владыка обратился к собравшимся в соборе с Первосвятительским словом:

«Ваше Высокопреосвященство! Уважаемый Рустам Нургалиевич! Дорогие отцы, братья и сестры!

С особым чувством я вступил под сень этого собора — действительно замечательного исторического храма города Казани. Когда взираешь на эти храмы, которые прошли через эпоху разорения, уничтожения святынь, то понимаешь, насколько сила Божия сильнее силы человеческой. Те человеческие силы, которые поставили перед собой задачу уничтожить в нашей стране религиозную веру, исчезли, а мы с вами существуем — мы как Церковь Божия. Храмы восстанавливаются, реставрируются, строятся новые.

Почему? Потому что сила Божия сильнее силы человеческой. И огромная ошибка людей, которые в Бога не верят, заключается в том, что они не опираются на Божию силу. Ты можешь быть умным, образованным, но твои возможности ограничены возможностями человеческого организма, разума, воли, чувств. А когда ты привлекаешь молитвой силу Божию, то твои силы во много крат умножаются и достигаются необходимые результаты.

Хотел бы поблагодарить местные власти за то доброе отношение к Православию, которое здесь существует не по каким-то политическим конъюнктурным соображениям, а потому, что есть полное осознание важности того (особенно там, где православные и мусульмане живут вместе), что эти добрые отношения, сформированные на протяжении нашей истории, и ныне, в непростое для нашего Отечества время, должны укрепляться. А если будет так, значит, будет укрепляться и наше государство, наш народ. И будет возрастать сила, способная отражать всякую вражескую силу.

Вот такие мысли приходят в голову, как только вступаешь на землю Казани. Особенно, когда видишь такое благолепие, как этот собор.

Хотел бы еще и еще раз пожелать помощи Божией и крепости сил Рустаму Нургалиевичу — человеку, с которым мы долгие годы связаны добрыми человеческими отношениями. Очень ценю Ваше отношение к Православию. Все это свидетельствует о том, что по-настоящему верующий в Бога человек не может другим людям, которые верят в Бога, пусть и чуть иначе, доставлять неприятности.

То, что сегодня мы видим здесь, на этой земле, — добрые отношения, взаимодействие православных и мусульман, — является примером для очень многих других мест по всему миру, где иногда продолжают возникать конфликтные ситуации (к счастью, не в нашей стране).

Дай Бог, чтобы духовные силы, интеллектуальные силы нашего народа, политические силы нашего государства сегодня работали вместе на благо нашего Отечества и на благо каждого человека. Церковь молится о том, чтобы так и было, и принимает максимальное участие в том, чтобы именно таким образом развивались взаимоотношения между людьми, вовлеченными в политику, в бизнес, чтобы через эти добрые человеческие отношения укреплялось наше Отечество.

Всех вас сердечно поздравляю и благодарю за теплую встречу!"

Передавая в дар Петропавловскому собору икону блаженной Матроны Московской, Святейший Патриарх Кирилл сказал:

«В память о посещении этого святого храма хотел бы преподнести икону матушки Матроны Московской, великой чудотворицы.

Наверное, многие из вас знают ее житие. Она была от рождения слепой, абсолютно беспомощной: не могла ни вставать, ни ходить, ничего не видела. Единственное, что связывало ее с окружающим миром, — это тактильность. Она руками могла что-то ощущать, и, видимо, в ее сознании возникали какие-то картины. Но вообще это был глубоко несчастный человек.

Что же с нею происходит? Происходит то, что слова Божии «сила Моя совершается в немощи» (2 Кор. 12:9) в полной мере проявились в жизни блаженной Матроны. Будучи инвалидом, абсолютно беспомощным человеком, она стала центром притяжения для тысяч людей. Даже в то безбожное время в Советском Союзе к ней приходили, в том числе и партийные люди, занимавшие высокое положение, — крадучись приходили, боялись, чтобы о них не сказали, что они были у матушки Матроны. А сегодня толпы людей посещают обитель, где лежат ее святые мощи.

Мне хотелось именно ее образ подарить этому храму как знак того, что сила Божия сильнее всякой человеческой силы. Когда мы в Бога верим, мы к этой великой силе, которая сильнее всякой человеческой силы, прикасаемся и от этой силы получаем поддержку в совершении добрых дел.

Храни вас Господь! Помощи Божией вам всем, крепости сил!"

Всем присутствовавшим были переданы иконки святителя Николая Чудотворца с Патриаршим благословением.

Затем Святейший Владыка поклонился мощам митрополита Казанского Ефрема, который в 1613 году венчал на царство Михаила Федоровича Романова. Святитель Ефрем издавна почитается православными жителями Казани.

Святейший Патриарх Кирилл осмотрел Ефремово Евангелие, находящееся в настоящее время в Петропавловском соборе. Это Евангелие является одним из главных и наиболее ценных экспонатов Национального музея Республики Татарстан.

Пояснения Его Святейшеству давали министр культуры Республики Татарстан И. Аюпова и председатель Наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» А. Громова.

Затем Предстоятель Русской Церкви ознакомился на территории собора с экспозицией, в которой представлены работы воспитанников центра досуга для инвалидов «Мечта», и обратился к ребятам с напутственным словом, в котором поделился размышлениями о важнейших жизненных ценностях.

Одной из них является любовь к труду, отметил Святейший Владыка: «Когда человек без труда хочет чего-то достичь, он чаще всего в какой-то момент своей жизненной траектории проваливается, — отметил Святейший Владыка. — Но если человек умеет трудиться и умеет достигать тех целей, которые он перед собой ставит, он становится успешным, а значит счастливым. Всех вас я благословляю на такой жизненный путь. Не надо бояться труда, не нужно бояться учения».

При этом Предстоятель особо выделил веру как основу благополучия: «Но самое главное, я как Патриарх должен сказать: для того чтобы все было хорошо, сохраняйте веру в Бога. Потому что именно Господь делает нашу жизнь счастливой. И это я говорю не потому, что я Патриарх, а потому что знаю огромное количество человеческих судеб, когда люди имели прекрасные возможности для достижения счастья — не получалось. Не получалось, потому что нарушали Божий нравственный закон. А нарушали, потому что в Бога не верили».

«Поэтому верим в Бога, любим Родину и трудимся», — заключил Святейший Патриарх.

Всем воспитанникам центра «Мечта» Святейший Владыка передал иконки святителя Николая Чудотворца с Патриаршим благословением.

Русская линия