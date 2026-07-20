Сегодня мы вспоминаем героя Русско-японской войны командира крейсера «Варяг» контр-адмирала Всеволода Федоровича Руднева, скончавшегося в 1913 году.

Он родился 19 августа 1855 в городе-крепости Динамюнде в семье морского офицера героя Русско-турецкой войны 1828 — 1829 гг. Получив образование в Морском училище, Руднев был зачислен на действительную службу, получив в 1877 г. первый офицерский чин мичмана. В сентябре этого же года он был направлен на годичные курсы во флотскую стрелковую роту, куда направлялись лучшие молодые офицеры.

С 1880 г. Руднев служил на крейсере «Африка», в 1891 г. командовал миноносцем «Котлин», портовым пароходом «Работник», а затем был назначен старшим офицером броненосца «Гангут». К 1900 г. Руднев был уже старшим помощником командира порта в Порт-Артуре, где была база 1-й Тихоокеанской эскадры, составлявшей основные силы Русского флота на Дальнем Востоке. И хотя назначение не пришлось Рудневу по душе, он энергично включился в работу. В декабре 1901 г. Руднев был произведён в капитаны 1-го ранга и вскоре назначен командиром покрывшего себя неувядаемой славой крейсера «Варяг».

Накануне Русско-японской войны крейсер «Варяг» был направлен в нейтральный корейский порт Чемульпо. 26 января 1904 года японская эскадра из шести крейсеров и восьми миноносцев подошла к порту и остановилась на внешнем рейде. Рано утром 27 января Руднев получил ультиматум японского контр-адмирала С. Уриу с требованием покинуть рейд до полудня, в противном случае японцы грозили открыть огонь по русским кораблям в нейтральном порту.

Руднев решил идти на прорыв. Японская эскадра преградила путь в открытое море. В результате героического боя с превосходящими силами противника израненный, но не побеждённый, «Варяг», повреди несколько японских судов, вернулся в порт. Крейсер кренился на борт, машины вышли из строя, большинство орудий было разбито. Рудневым было принято решение, сняв команду с корабля, затопить крейсер, чтобы он не достался врагу. За проявленное мужество и умелое командование Руднев был награжден Георгиевским орденом, получил чин флигель-адъютанта и был произведен в контр-адмиралы. Последние годы жил в Тульской губернии в небольшой усадьбе при деревне Мышенки Алексинского уезда.

Русская линия