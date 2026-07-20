Сербский Патриарх Порфирий принял участие в съемках документального фильма и многосерийного проекта, посвященных первому архиепископу Сербской Православной Церкви и одной из самых почитаемых святых в истории Сербии — Святителю Савве, сообщает Gorthodox.com.

Вступительные и заключительные кадры были сняты в крипте белградского храма Святого Саввы на фоне монументальной фрески, изображающей сербских святых. По словам создателей проекта, обращение Предстоятеля Сербской Церкви придает фильму особое духовное и символическое звучание, связывая рассказ о святом Савве с современностью и напоминая о значении его наследия для сербского народа.

Режиссером и продюсером картины выступает документалист, профессор Университета Коннектикута Желько Миркович. Съемки проходят в Сербии, на Афоне, а также в США. Авторы намерены показать святого Савву не только как церковного деятеля, но и как просветителя, дипломата и человека, сумевшего объединить людей вокруг общих духовных ценностей.

Создатели фильма отмечают, что проект рассчитан на самую широкую аудиторию и призван рассказать новым поколениям о роли веры, образования, ответственности и взаимной поддержки в истории сербского народа.

Производством фильма занимаются компании Optimistic Film и Telekom Srbija. По замыслу авторов, документальный проект должен стать не только рассказом о выдающемся церковном деятеле, но и культурным свидетельством для будущих поколений, показывающим, что идеи святого Саввы о просвещении, единстве и служении людям сохраняют актуальность и в XXI веке.

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