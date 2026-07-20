Святейший Патриарх Кирилл: «Более всего просим сегодня преподобного Сергия, чтобы он преклонил милость Божию к Отечеству нашему, к народу, к молодежи, чтобы сохранялась сильная вера в Господа и Спасителя»

18 июля 2026 года, в праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию на Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой лавры, сообщает Патриархия.Ru.

Торжественное богослужение совершалось перед чтимой иконой преподобного Сергия Радонежского. Для совершения праздничных всенощного бдения и Божественной литургии на Соборной площади был устроен помост, а перед Успенским собором Лавры — престол под сенью.

Помимо многочисленных архиереев Русской Православной Церкви в богослужении участвовали архипастыри и духовенство Поместных Православных Церквей: митрополит Филиппопольский Нифон, представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси; епископ Ремезианский Стефан, представитель Патриарха Сербского при Патриархе Московском и всея Руси; архимандрит Серафим (Шемятовский), представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии при Московском Патриаршем престоле; протоиерей Даниил Андреюк, представитель Православной Церкви в Америке.

На богослужении присутствовала православная делегация Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии из Республики Индонезия и Малайзии. Целью визита делегации в Россию является поклонение святыням Русской Православной Церкви, участие в богослужениях, знакомство с историческими и духовными центрами России, а также укрепление братских связей между православными общинами Юго-Восточной Азии и Русской Православной Церкви. В состав делегации входят представители православных общин республик, включая духовенство Сингапурской епархии.

Песнопения Литургии исполнил объединенный хор Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии под управлением иеромонаха Нестора (Волкова).

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Святейший Патриарх Кирилл прочитал молитву о Святой Руси.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл, члены Священного Синода Русской Православной Церкви и иерархи, прибывшие на праздник в обитель, совершили молебен Игумену земли Русской.

Затем Святейший Владыка проследовал в Троицкий собор обители, где приложился к честным мощам преподобного Сергия и поклонился иконе Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым.

У входа в Патриаршие покои Лавры Святейшего Патриарха приветствовали представители Содружества православной молодежи, которые преподнесли в дар Его Святейшеству икону «Благое Молчание».

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к пастве с балкона Патриарших покоев с Первосвятительским словом:

«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие владыки, отцы, матушки игумении, братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с великим днем, когда мы прославляем силу Божию, являющую себя в человеческой немощи (см. 2 Кор. 12:9).

Особенно это чувствуется в этих стенах, связанных с именем преподобного Сергия Радонежского. Не был преподобный Сергий ни выдающимся мыслителем, ни военачальником, не обладал никакими особенными человеческими силами, но здесь, на этом месте, поселившись в лесу, он обрел такую духовную силу, что к нему стали притекать и власть имущие, и военачальники, и множество простого народа.

Какой же силой преподобный привлекал к себе людей? Почему многие политики, обладавшие материальной, политической, военной силой, не могли сравниться по влиянию на людей с преподобным Сергием? Только потому, что сила Божия сильнее силы человеческой. Святой стяжал эту божественную силу своим подвигом, своим смирением, своей молитвой, своей полной отдачей Господу и Спасителю. И потекли в эти радонежские леса люди властные, сильные, только чтобы получить благословение преподобного. Знаем, что Дмитрий Донской получал у него благословение перед страшной битвой, от результатов которой зависело существование нашей страны.

Но, наверное, самым сильным и значительным доказательством присутствия особой духовной силы в преподобном явилось то, что произошло в двадцатом веке. Безбожная власть закрыла Лавру, ограбила ее, превратила из места почитания Бога в место отказа от Бога. Чего только здесь ни происходило! И, наверное, власти думали, что никогда уже ни при каких условиях не возродится вера православная в нашей стране и тем более монашеская жизнь в этой святой Лавре. Еще раз подчеркну: для достижения этих целей были брошены все силы могучего Советского государства — и не получилось.

Преподобный Сергий, старец, живший в уединении, оказался сильнее военной сверхдержавы, которой не удалось отвадить людей ни от Бога, ни от Церкви, ни от этого святого места.

Почему мне хотелось сказать именно об этом? Мы сейчас живем с вами в очень благополучное время — время, когда не существует никаких гонений на Церковь, когда многие высшие представители власти в России являются людьми православными, когда процветают и монастыри, и храмы, когда в школах преподаются «Основы православной культуры», когда в Православии воспитываются дети и молодежь.

Конечно, мы должны Бога благодарить за это благоприятное время. Но если взглянуть на историю, то можно заметить некую закономерность: благоприятные времена нередко сменялись временами, очень опасными для Церкви. И главным примером является Россия, Российская империя, — могучая, великая, православная империя, — которая пала, рухнула, а потом начались попытки создания на ее месте безбожного государства.

Для того чтобы этого никогда больше не повторилось, чтобы люди по свободной воле, по своим убеждениям приходили в храмы, участвовали в богослужениях, в таинствах, воспитывали в вере православной своих детей и внуков, для того чтобы было так, мы никогда не должны забывать о личной ответственности каждого православного человека не только за свою жизнь, за сохранение собственной веры, но и за сохранение веры в своих детях и внуках, если речь идет о родителях, бабушках, дедушках.

К этому я вас призываю, мои дорогие, с этого амвона в нашей великой Лавре преподобного Сергия. Каждый должен сознавать свою ответственность за продолжение жизни Православной Церкви — и в своей семье, в детях и внуках, и, конечно, в стране нашей. И особенную ответственность несут те православные люди, которые сегодня находятся во власти, и те, кто занимаются педагогикой, образованием. Все, кто имеет влияние на людей, особенно на молодежь, должны ясно сознавать ответственность, которая возложена на нынешнее поколение за сохранение веры православной в нашем великом Отечестве.

Молитвами святых, просиявших в земле Российской, особенно же молитвами преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и чудотворца, пусть хранит Господь Отечество наше в единстве, в единомыслии и в свободе от всяких внешних опасных влияний и тем более от какого-либо внешнего порабощения!

Но более всего просим сегодня преподобного Сергия, чтобы он преклонил милость Божию к Отечеству нашему, к народу, к молодежи, чтобы сохранялась сильная вера в Господа и Спасителя, чтобы память о преподобном Сергии никогда не исчезала из исторического и духовного сознания нашего народа. Если будет так, то сохраним и веру нашу, и страну нашу. Сохраним страну, если сохраним веру и, конечно, Русскую Православную Церковь, мученицу и исповедницу, подвигами своих чад доказавшую верность Спасителю и заветам преподобного Сергия. Его молитвами да хранит Господь всех нас! Аминь!

С праздником всех вас поздравляю!"

По традиции праздничные архиерейские богослужения в день памяти преподобного Сергия Радонежского также совершались в храмах Московских духовных школ и Троице-Сергиевой лавры. В Покровском академическом храме служение Божественной литургии возглавил митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий.

По окончании Литургии в церкви праведного Филарета Милостивого Патриарших покоев Лавры прошла встреча Предстоятеля Русской Церкви с делегацией Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии.

Затем в Тронном зале Патриарших покоев состоялось вручение церковных наград.

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