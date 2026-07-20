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Сводка новостей от 20 июля 2026

Предателей нигде не любят
Архимандрит Авраамий (Лотыш), предавший УПЦ и перешедший в «ПЦУ», был снят со своего поста «наместника» Лавры…

Предавший УПЦ архимандрит Авраамий (Лотыш)Единственный монашествующий Киево-Печерской Лавры, предавший свою Матерь-Церковь и перешедший к раскольникам из «ПЦУ», — архимандрит Авраамий (Лотыш) — оказался у разбитого корыта. Предав свою братию, он думал занять высокий пост в составе «ПЦУ» и, как минимум, возглавить Лавру при раскольниках. Однако, всё оказалось иначе.

Первоначально Лотыша, действительно, стали называть в «ПЦУ» «наместником» Лавры. При этом он настолько поверил в свои силы, что даже лично встречался с главой украинского режима Владимиром Зеленским. Впрочем, такая чрезмерная активность предателя-перебежчика пришлась не по вкусу главе «ПЦУ» Епифанию Думенко, и он решил снять его с «наместничества».

Соответствующее решение оформил «Синод ПЦУ». Лотыша рекомендовали назначить «старшим должностным лицом» после Думенко, но единоличным главой в Лавре от «ПЦУ» теперь является именно Епифаний, сообщает СПЖ.

На заседании 13 июля 2026 года члены «Синода ПЦУ» постановили, что руководителем религиозной организации «Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (мужской монастырь)» является именно Думенко и никто иной.

Решение объяснили потребностью «особого внимания к жизни и деятельности Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры как святыни исключительного общецерковного значения».

Что ж, предателей нигде не любят.

Русская линия

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Предателей нигде не любят
Архимандрит Авраамий (Лотыш), предавший УПЦ и перешедший в «ПЦУ», был снят со своего поста «наместника» Лавры...

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