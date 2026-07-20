Ян Таксюр: В монастырях Киева до сих пор поминают имя Святейшего Патриарха Кирилла

Некоторые монастыри Украинской Православной Церкви в Киеве, несмотря на гонения и решения собора УПЦ в Феофании до сих пор продолжают поминать имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в ходе каждого богослужения. Об этом заявил православный писатель и публицист, член совета движения «Другая Украина» Ян Таксюр, передаёт ТАСС.

«Я точно знаю два или даже три монастыря Киева и предместья Киева, которые точно поминают Патриарха Кирилла на каждой службе. Это минимум. Я не хочу их называть, потому что с ними могут что угодно сделать», — сказал православный писатель.

Он подчеркнул, что перед Владимиром Зеленским и киевским режимом поставлена задача ликвидировать каноническое Православие на Украине. «Это один из краеугольных камней политики современного режима на Украине. Первейшая внешняя причина — Православие связывает с Россией, это общая вера. И этот внутрироссийский пост нужно уничтожить», — отметил Ян Таксюр.

Напомним, что 10 марта 2022 года писатель был задержан СБУ в Киеве по обвинению в «государственной измене». При этом единственная его виза заключалась в том, что выступал в защиту УПЦ и канонического Православия на Украине.

13 августа 2022 года дочь писателя М.Я. Таксюр сообщила об освобождении отца под залог в 1,2 миллиона гривен в связи с онкологическим заболеванием писателя. 24 мая 2023 года Шевченковский суд Киева признал Я.И. Таксюра виновным в «государственной измене» и приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. 25 мая 2023 года Я.И. Таксюр был освобожден в рамках обмена военнопленными, после чего выехал в Россию.

Освобождению писателя активно содействовал Святейший Патриарх Кирилл. Ранее Я. Таксюр выразил сердечную признательность Предстоятелю Русской Православной Церкви за это.

26 июня 2023 года Предстоятель Русской Православной Церкви встретился с Я. Таксюром. «Вы защитник Православия, Вы много сил положили на то, чтобы православная вера на Украине не была омрачена внедрением раскольнических и еретических идей, способных оторвать ее от вселенского Православия», — отметил Святейший Патриарх при личной встрече с писателем.

Русская линия