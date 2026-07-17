Русская линия
Сводка новостей от 17 июля 2026

Синайский монастырь святой Екатерины продолжает оставаться в подвешенном состоянии
Переговоры о судьбе обители между братией и властями Египта пока не привели к окончательному решению всех спорных вопросов…

Монастырь святой Екатерины на СинаеИсторический монастырь Святой Екатерины на Синайской горе продолжает находиться в центре сложного переговорного процесса с между братией обители и властями Египта. Несмотря на решение Апелляционного суда в Исмаилии, вынесенное более года назад, окончательный статус собственности и правовые вопросы до сих пор остаются предметом обсуждения, о чем сообщает портала Raskolam.net со ссылкой на сайт Zivotcrkve.rs.

При этом на днях почетный архиепископ Синайский Дамиан выразил серьёзную обеспокоенность возможными условиями сделки, опасаясь, что монастырь может утратить свои суверенные права. В ответ на это действующий архиепископ Синайский Симеон, комментируя ситуацию для портала Parapolitika. gr, подчеркнул, что руководство обители стремится к созданию атмосферы доверия с Египетским государством и рассчитывает на прогресс в переговорах до конца лета.

Одним из ключевых препятствий остается тот факт, что египетское правительство до сих пор официально не признало архиепископа Симеона и не предоставило ему гражданство страны. Эти обстоятельства вызывают вопросы о легитимности будущего подписания документов. В то же время, как отмечают источники Ope. gr, греческие государственные структуры — Министерство иностранных дел и Министерство образования — воздерживаются от публичных комментариев, придерживаясь стратегии невмешательства в прямой диалог между монастырем и Египтом.

Несмотря на то, что вопрос будущего обители является важным пунктом в двусторонних отношениях между Грецией и Египтом, окончательное решение, согласно позиции премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, остается прерогативой Синайского братства.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

​​​​​​​В Екатеринбурге прошёл многотысячный Царский Крестный ход
Более 44 тысячи верующих со всей России и из-за границы собрались на торжества, посвящённые памяти мученического подвига святой Царской семьи...

«Игумен земли Русской» вновь собирает гостей в свою обитель
В канун праздника обретения мощей преподобного Сергия Радонежского Святейший Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в Троице-Сергиевой лавре...

В Оптиной пустыни открылись «Дни Достоевского»
Форум открыли митрополит Калужский и Боровский Климент и губернатор Калужской области Владислав Шапша...

В Москве помолились об упокоении А.П. Чехова
В очередную годовщину со дня смерти русского писателя на его могиле на Новодевичьем кладбище была отслужена панихида...

Синайский монастырь святой Екатерины продолжает оставаться в подвешенном состоянии
Переговоры о судьбе обители между братией и властями Египта пока не привели к окончательному решению всех спорных вопросов...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы отмечаем день памяти Святых Царственных Страстотерпцев, св. преп. Андрея Рублева и блгв. кн. Андрея Боголюбского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика