Переговоры о судьбе обители между братией и властями Египта пока не привели к окончательному решению всех спорных вопросов…

Исторический монастырь Святой Екатерины на Синайской горе продолжает находиться в центре сложного переговорного процесса с между братией обители и властями Египта. Несмотря на решение Апелляционного суда в Исмаилии, вынесенное более года назад, окончательный статус собственности и правовые вопросы до сих пор остаются предметом обсуждения, о чем сообщает портала Raskolam.net со ссылкой на сайт Zivotcrkve.rs.

При этом на днях почетный архиепископ Синайский Дамиан выразил серьёзную обеспокоенность возможными условиями сделки, опасаясь, что монастырь может утратить свои суверенные права. В ответ на это действующий архиепископ Синайский Симеон, комментируя ситуацию для портала Parapolitika. gr, подчеркнул, что руководство обители стремится к созданию атмосферы доверия с Египетским государством и рассчитывает на прогресс в переговорах до конца лета.

Одним из ключевых препятствий остается тот факт, что египетское правительство до сих пор официально не признало архиепископа Симеона и не предоставило ему гражданство страны. Эти обстоятельства вызывают вопросы о легитимности будущего подписания документов. В то же время, как отмечают источники Ope. gr, греческие государственные структуры — Министерство иностранных дел и Министерство образования — воздерживаются от публичных комментариев, придерживаясь стратегии невмешательства в прямой диалог между монастырем и Египтом.

Несмотря на то, что вопрос будущего обители является важным пунктом в двусторонних отношениях между Грецией и Египтом, окончательное решение, согласно позиции премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, остается прерогативой Синайского братства.

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