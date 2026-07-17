17 июля 2026 года, в канун праздника обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение на Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Торжественное богослужение совершалось перед чтимой иконой преподобного Сергия, сообщает Патриархия.Ru.

Для совершения праздничных всенощного бдения и Божественной литургии на Соборной площади устроен помост, а перед Успенским собором Лавры установлен престол под сенью.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии; митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей; архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; архиепископ Зеленоградский Савва, председатель Синодального миссионерского отдела, заместитель управляющего делами Московской Патриархии; епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, наместник Троице-Сергиевой лавры, ректор Московской духовной академии; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; собор Преосвященных архипастырей, прибывших на торжества в Лавру; насельники обители в священном сане.

Богослужебные песнопения исполнил объединенный хор Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии под управлением иеромонаха Нестора (Волкова).

На богослужении присутствовали первый заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» В. Михайлов; первый вице-президент — финансовый директор, член Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель «» С. Малышев; заместитель главы Всемирного русского народного собора С. Рудов.

Среди молящихся за богослужением были настоятельница Зачатьевского ставропигиального монастыря, заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству игумения Иулиания (Каледа), настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия (Конкова), настоятельница Богородице-Рождественского ставропигиального монастыря игумения Викторина (Перминова), настоятельница Казанской Амвросиевской ставропигиальной пустыни игумения Сергия (Щербакова), настоятельница Иоанно-Предтеченского ставропигиального монастыря игумения Елисавета (Никишкина), многочисленные паломники.

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

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