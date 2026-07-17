16−17 июля 2026 года в главных богослужениях Царских дней — ночной Божественной литургии у Храма-Памятника на Крови и Крестном ходе до Ганиной Ямы Екатеринбургской епархии приняли участие более 44 тысяч человек, сообщает официальный сайт Екатеринбургской епархии.

В ночь с 16 на 17 июля 2026 года, в 108-ю годовщину духовного подвига святой Царской семьи и их верных слуг, многотысячный Царский крестный ход вместе с главой Екатеринбургской митрополии возглавил постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и Преосвященные архипастыри. Путь в 21 километр крестоходцы прошли с молитвой на устах за четыре часа.

Под покаянную Иисусову молитву «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» более 44 тысяч верующих — клирики и миряне из самых разных регионов России и заграницы — республики Коми, Липецкой области, Киргизии, Башкирии, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Челябинской и Пермской областей, из городов Сургута, Уфы, Мари Эл, Красноуфимска, Верхней Салда и Верхней Пышмы, Москвы и Санкт-Петербурга, Владимира и Ярославля, Краснодара и Севастополя, Тюмени и Томска и других российских городов, а также паломники из ближнего и дальнего зарубежья — преодолели более 20 километров.

Колонну сопровождали 10 мобильных групп помощи Православной службы милосердия и добровольцы Царских дней. Содействие в обеспечении безопасности крестоходцев обеспечивали также Благотворительный фонд «Ника», «Русская община», казаки ОВКО, а также автомобили полиции областного УГИБДД ГУ МВД РФ, Управления МВД Российской Федерации по городу Екатеринбургу, сотрудники спецподразделений техуправления Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Молитвенное шествие завершилось молебном святым Царственным страстотерпцам у «сердца» Царской обители — Шахты номер 7.

Митрополит Викентий поблагодарил всех крестоходцев за понесенный духовный подвиг, за труд «ради Христа, ради Царства Христова, ради Царственных страстотерпцев». Владыка отметил, что верующие пришли сегодня сюда по завершении Божественной литургии в Храм-на-Крови, чтобы «еще больше напитать свою душу благодатью Божией ради тех страданий, тех подвигов, которые несли Царственные страстотерпцы».

«Они стяжали для себя великую благодать через терпение страданий и сейчас, в эти дни щедро даруют, раздают ее всем, — подчеркнул митрополит Викентий. — Особая благодать Божия, которая присутствует на этом месте, свидетельствует, что эти мученики были святыми людьми нашего Отечества, и они у престола Божия молятся о нашем здравии, благополучии, исцелении наших недугов душевных и телесных. И дай Бог, чтобы этот труд Господь принял для нашего исцеления, очищения от наших грехов, и чтобы видя этот труд, даровал нам Царствие Божие и вечную радость и со Христом, и со всеми мучениками — святыми Царственными страстотерпцами».

Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий сердечно поздравил владыку Евгения с днем Ангела — святого праведного Евгения Боткина, врача, который преданно служил Царственным страстотерпцам, и, «по молитвам этого великого врача и подвижника благочестия», пожелал крепости сил душевных и телесных, здоровья и благополучия. Владыка также поблагодарил митрополита Евгения «за гостеприимство, доброту и любовь ко всем нам, архипастырям, пастырям, и всего народа, который пришел на это торжество с разных концов России и из других стран мира.

В ответном слове митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений обратил внимание верующих на портреты святой Царской семьи — Государя, Государыни и Царских детей, Евгения Сергеевича Боткина, страстотерпца, и отметил, что братия обители украсили их цветами белого и красного цвета.

«Белый цвет — цвет чистоты, и эти цветы отражают чистоту душ, мыслей, желаний, поступков, жизни Царской семьи. Эти святые, чисто, правильно, — подчеркнул владыка. — А еще туда братья добавили красные цветочки, которые символизируют капельки крови, которую пролила Царская семья за то, чтобы сохранить эту чистоту перед Богом, перед людьми. Мы сейчас с вами „прошли“ по этим капелькам крови: Храм-на-Крови, в котором сегодня Литургию совершили, потом шли по пути, по которому везли тела Царственных страстотерпцев. Как говорил древний подвижник веры и благочестия Тертуллиан, кровь мучеников — это семена Церкви. А из семян вырастают новые растения, новые цветы, которые потом дают плоды. Так вот мы с вами должны быть проросшими семенами святых и сами жить свято».

Владыка Евгений пожелал всем пожелать «прорастать корнями, вырастать из той жертвы, которую принесли наши святые мученики Царственные Страстотерпцы».

Молебен завершился многолетием Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и всем участникам молитвенного шествия.

В храмах обители утром была совершена Божественная литургия. Сегодня, в день памяти святой Царской семьи и их верных слуг, сюда прибывают все новые и новые паломники. У Поклонного креста в течение дня совершается молебен с чтением Акафиста святым Царственным страстотерпцам.

Сегодняшняя ночь стала кульминацией памятной недели, посвященной последнему российскому Императору Николаю II и его близким, которые в ночь с 16 на 17 июля 1918 года приняли мученическую кончину в подвале Дома Ипатьева, где ныне возведен Храм-Памятник на Крови.

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