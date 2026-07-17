Сегодня Русская Православная Церковь чтит память святых страстотерпцев Царя Николая, Царицы Александры, Царевича Алексия, Царевен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии, принявших мученическую кончину в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского дома от рук изуверов в 1918 году. Святые Царственные Мученики молите Бога о нас!

Сегодня мы также чтим память преподобного Андрея Рублева. Св. Андрей родился во дни славных благоверных великих князей Димитрия Донского и сына его Василия Димитриевича. Год и место рождения преподобного Андрея Рублева не известны, исторические сведения о нем скудны. Наличие у него прозвища-фамилии (Рублев) дает возможность предположить, что происходил он из образованных кругов общества, поскольку фамилии носили в ту эпоху только представители высших слоев.

Св. Андрей некоторое время работал вместе с Феофаном Греком и возможно был его учеником. Вся жизнь преподобного связана с двумя монастырями: Троице-Сергиевой Лаврой и Московским Спасо-Андрониковым монастырем.

Иноческий постриг святой Андрей принял в Спасо-Андрониковой обители. Живя в высоко духовной среде, в атмосфере святости, он поучался как историческими примерами святости, так и живым образцом окружавших его подвижников. Около 20 лет, до самой смерти, он вместе со своим «сопостником» Даниилом Черным вел жизнь иконописца-подвижника.

Летопись сообщает, что в 1408 г. преподобный Андрей, вместе с Даниилом Черным, принимал участие в росписи Успенского собора во Владимире. Известны и другие основные его произведения: иконостас и росписи Благовещенского собора в Москве, икона «Богоматерь Владимирская» для Успенского собора во Владимире, росписи и иконостас Успенского собора в Звенигороде, в Троицком соборе Троице-Сергиева монастыря и знаменитая православная святыня — «Святая Троица» для этого же собора, росписи и иконы в Спасо-Андрониковом монастыре.

На протяжении XVI—XVII вв. память преподобного Андрея была окружена почитанием. Можно найти свидетельства о духовном признании святости его в строгановском иконописном подлиннике: «Преподобный Андрей Радонежский, иконописец, прозванием Рублев, многие святые иконы написал, все чудотворные..»

Согласно поздним источникам святые мощи его почивают в Андрониковом монастыре. Память святого праздновалась в Троице-Сергиевой Лавре 4 июля в день тезоименитства со св. Андреем Критским.

Канонизирован преподобный Андрей на основании святой жизни, его подвига иконописания, в котором он, подобно евангелисту, свидетельствовал и продолжает ныне возвещать людям неложную истину о Боге, в Троице славимом.

Сегодня Русская Церковь вспоминает Святого благоверного Великого Князя Андрея Боголюбского. В ночь с 28 на 29 июня 1174 г. в своей великокняжеской резиденции Боголюбово под Владимиром был убит св. блгв. Великий Князь Андрей Боголюбский. Он родился около 1110 г. и был внуком Великого Князя Владимира Мономаха и вторым сыном Великого Князя Юрия Долгорукого.

Когда умер его дед, Андрею было около 15 лет, и он вполне мог слышать наставления Мономаха или читать их. Отношение к власти как к личной религиозной обязанности утверждалось трудно, взламывая многовековую привычку князей глядеть на Русскую землю как на совместное владение всего княжеского рода Рюриковичей. При таком порядке старший в роде одновременно являлся вел. князем и сидел на старшем — Киевском — столе. Остальные владели княжествами менее значительными в зависимости от степени своего старшинства. Внутри княжеского рода при этом не было места государственным отношениям — они принимали чисто семейный характер. Князь никак не был связан со своими временными подданными. Такой порядок был неудобен и сложен из-за вечных споров по поводу старшинства и попыток не в очередь занять тот или иной стол. Св. блгв. князь Андрей Боголюбский видел настоятельную необходимость сломать, упразднить этот родовой строй с тем, чтобы расчистить место единому Русскому государству. Смолоду известный набожностью, умом и боевой удалью, он на собственном опыте убедился в гибельности родственных княжеских споров и несогласий. Не желая участвовать в междоусобице родичей, в 1115 г. князь Андрей ушел на север, где ростовцы и суздальцы признали его своим князем. Там он основал новое великое княжение Владимирское, которому Промысл Божий предназначил стать почти на два столетия сердцем Русского государства.

На великокняжеском столе св. князь Андрей вел себя не как старший родич, но как полновластный государь, дающий ответ в своих попечениях о стране и народе единому Богу. Его княжение было ознаменовано многочисленными чудесами, память о которых доселе сохраняется Церковью в празднестве Всемилостивому Спасу (1 августа), благословившему князя на его державное служение. Тогда же был установлен и праздник в честь Покрова Божией Матери, ставший любимым церковным праздником русского народа. Чувствуя, что Россия гибнет от разделения власти, св. Андрей в своих стараниях ввести единодержавие особо рассчитывал на покров и заступление Пресвятой Богородицы. Уходя в северные земли, он взял с собой чудотворную икону, писанную, по преданию, святым евангелистом Лукой на доске стола, за которым трапезовал в дни своей юности Сам Спаситель со Своей Матерью и св. Иосифом Обручником. Увидев эту икону, Пресвятая Богородица сказала: «Отныне ублажат Мя вси роди. Благодать Рождшегося от Меня и Моя да будет с сей иконой!»

Дважды утром икону находили сошедшей со своего места в Вышгородском соборе и стоящей на воздухе, как бы приглашая князя в путь, благословение на который он испрашивал у Пречистой в своих усердных молитвах. Когда св. Андрей миновал Владимир, бывший в то время незначительным ремесленным городком, то кони, везшие икону, остановились и не могли сдвинуться с места. Князь назвал это место Боголюбовом, потому что в происшедшем усмотрел знамение Божие, а Владимир сделал столицей княжества. Многочисленные чудеса, явленные впоследствии Пресвятой Богородицей, побудили князя установить церковное празднование Покрова Божией Матери, явленного над Россией на всем протяжении ее истории. Праздник этот чтится в России не менее двунадесятых. Показательно, что только Русская Церковь столь торжественно отмечает его, несмотря на то, что событие, вспоминаемое в этот день (видение покрова над собором молящихся), произошло в Византии.

Столь ревностное стремление к объединению народа не могло остаться без противления со стороны антиправославных сил. Знаменательна, с этой точки зрения, мученическая кончина князя. Летопись недвусмысленно подчеркивает религиозный характер кончины св. князя Андрея. Главное лицо среди «начальников убийства» — ключник Анбал Ясин — иудей. Совет злоумышленников летописец уподобляет совещанию «Иуды с жидами» перед предательством Спасителя. Летопись приводит и непосредственную причину преступления — это активная просветительская деятельность князя среди иноверных купцов, в результате которой увеличилось число иудеев, принимавших Православие. Узнав об убийстве князя, владимирцы взбунтовались, и лишь крестные ходы по улицам города с чудотворной иконой Богоматери Владимирской предотвратили дальнейшие кровопролития.

Церковь, свидетельствуя богоугодность трудов Великого Князя, прославила его святым. В памяти потомков он остался русским властителем, почувствовавшим себя не владельцем земли, а Божьим слугой, попытавшимся воплотить в жизнь идеал христианской государственности. Память Св. блгв. князя Андрея Боголюбского празднуется Церковью 4 (17) июля.

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