16 июля 2026 года состоялось торжественное открытие духовно-просветительского проекта «Дни Достоевского в Оптиной пустыни», организованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает Издательский Совет Русской Православной Церкви.

Участие в мероприятии приняли: губернатор Владислав Шапша, наместник Оптиной пустыни, митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, инициатор и организатор этого духовно-просветительского проекта, викарий Патриарха Московского и всея Руси, епископ Можайский Иосиф, епископ Козельский и Людиновский Макарий, заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова, представители духовенства, органов власти и культурного сообщества. Всего более ста человек.

После общей молитвы епископ Можайский Иосиф подчеркнул, что проект, проходящий уже в пятый раз, призван не просто почтить память писателя, но и вместе искать ответы на актуальные вопросы, стоящие перед современным обществом и страной.

Митрополит Калужский и Боровский Климент сказал о том, как творчество Достоевского помогает людям и, прежде всего, молодежи приходить к Богу: «Наша задача — привлечь внимание молодых людей к тем спасительным смыслам, которые обретал в том числе и Федор Михайлович Достоевский, посещая Оптину пустынь. Те образы, которые были созданы им в нескольких романах, представляют собой некий нравственный идеал, который он сам искал и который считал важным донести до своего читателя. Он стремился обрести Бога и стал для многих путеводителем к православной вере. Многие люди и в наше время приходят к Богу через его произведения», — митрополит Климент.

Анна Кузнецова, выступая от лица Госдумы и комиссии «Единой России» по защите семьи, подчеркнула объединяющую силу проекта: «Такие встречи сплачивают людей вокруг вечных ценностей — любви, сострадания и ответственности. Путь Достоевского, прошедшего через личные трагедии к пониманию смысла жизни, служит для нас важнейшим примером».

Губернатор Владислав Шапша отметил, что за пять лет локальная инициатива переросла в масштабный всероссийский проект. «Мы живем в эпоху высоких скоростей и искусственного интеллекта, но всё равно возвращаемся к Достоевскому, — сказал глава региона. — Его герои — это мы, когда стоим перед выбором. Оптина пустынь стала для писателя местом утешения и обретения сил, и сегодня мы, как и он, ищем здесь опору и понимание себя».

На «Тропе покаяния» у памятника Ф. М. Достоевскому прошло мероприятие, посвященное вкладу писателя в мировую культуру. Участники встречи обсудили духовные искания классика и непреходящую значимость его произведений.

К гостям с приветствием от председателя ИППО Сергея Степашина обратился О. Шабуневич. В числе спикеров выступили Ольга Кудишина (ПФКИ), архимандрит Мелхиседек (Артюхин) и поэт Михаил Кильдяшов. Епископ Козельский и Людиновский Макарий представил факсимильное издание Евангелия, принадлежавшего Фёдору Михайловичу. Творческую часть программы дополнил народный артист России Сергей Мигицко, прочитавший поэтические произведения о писателе.

С 16 по 19 июля в Калуге, Козельском муниципальном округе и Боровске пройдет духовно-просветительский проект. Организаторы подготовили насыщенную программу для всех желающих. Подробности и расписание мероприятий доступны на официальном сайте: https://dostoevsky.optina.ru

Вход на все мероприятия свободный.

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