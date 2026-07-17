15 июля 2026 года, в очередную годовщину со дня кончины русского писателя Антона Павловича Чехова, в российской столице состоялись мемориальные торжества. На Новодевичьем кладбище по инициативе руководителей музеев Чехова в Москве и Подмосковье была совершена панихида на могиле писателя, а также освящение восстановленного навершия надгробия, которое было повреждено два года назад. Богослужение совершил настоятель Никольского храма в Старом Ваганькове, директор АНО «Архив славянской письменности и печати» протоиерей Борис Даниленко, сообщает Благовест-инфо.

На поминальной службе присутствовали завотделом музея на Садово-Кудринской Эрнест Орлов, директор музея-заповедника «Мелихово» Анастасия Журавлева, а также литературоведы, искусствоведы, пришедшие почтить память писателя москвичи.

«Мы должны с благодарностью относиться к тем, кто сделал нам что-то хорошее, и всегда думать о том, как можем им ответить. Чехов сделал для нас очень многое, по настоящему доброе и важное, — сказал перед панихидой протоиерей Борис Даниленко. — Ему удалось показать нюансы внутреннего мира человека и то, как церковная жизнь проявляется в обстоятельствах обыденной жизни, в характере. Он великолепно понимал, как живёт Церковь Христова. Таких точных свидетельств о жизни Церкви, может быть, и неброских, мы, наверное, больше не найдём. Помните рассказ „Святой ночью“? О том, как человек переправляется на пароме через реку и узнает, что живший там отец Николай умер накануне Пасхи в Великую субботу. Такой сюжет понятен только человеку церковному. Это связано, конечно, и с той радостью, которая бывает на Пасху, с пасхальными песнопениями, но и с необыкновенной грустью: поскольку заканчивается Святая Четыредесятница, Страстная седмица, и кажется, что радость о Христе Воскресшем в каком-то смысле оттеняет смысл и значение самих страданий Христа. Чехов это мастерски описал, и настроение рассказчика и его собеседника, и состояние того самого отца Николая, который, в отличие от многих живших в том самом маленьком монастыре, умел не только вычитывать богослужебные тексты, акафисты, но и внимать всему, что поется на клиросе. И те самые эпитеты в адрес почившего монаха относятся, наверное, и к самому Антону Павловичу», — считает отец Борис.

Писатель, отметил священник, был одним из тех, кто «способен полностью забыть о себе, даже в своих страданиях и переживаниях, и думать о людях, которые рядом с нами». «Чехов — врач, это человек, который многие свои средства истощал для того, чтобы помочь тем, кто рядом с ним. Бросив все, он поехал на Сахалин — далекий остров, где множество людей проходили страшную каторгу. Он хотел быть рядом с ними. Чехов очень многое понял и нам объяснил. Когда вновь будем открывать его книги, мы должны помнить, что он нас слышит. Поэтому то, каким образом мы реагируем на подаренное писателем нам, — это своего рода ответ на его творчество, на его жизнь, ответ на его мировосприятие, которое указывает на то, что Чехов человек, писатель, христианин», — заключил священник.

В беседе, состоявшейся после службы, говорили об особенностях творчества Чехова, о музыкальности его произведений, о том, как отзываются его книги в душах молодых людей.

Антон Павлович Чехов похоронен в Москве, его тело перевезли из Германии, где он находился на лечении в последние дни жизни. Отпевали писателя в Успенском соборе Новодевичьего монастыря. Могила оформлена как символическая беломраморная часовня с тремя небольшими главками и шпилями. В конструкцию встроены иконы и православный крест. Само сооружение обнесено литой чугунной оградой с элементами модерна. Авторы мемориальной композиции — Федор Шехтель и Леонид Брайловский, она признана объектом культурного наследия федерального значения.

Там же установлены памятные знаки супруге писателя актрисе Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой, пережившей мужа на 55 лет, а также его отцу — Павлу Егоровичу Чехову. Рядом на участке могилы мхатовцев — современников Чехова: Владимира Немировича-Данченко, Василия Качалова и других артистов и режиссеров.

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