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Сводка новостей от 14 июля 2026

Турция объявила Биньямина Нетаньяху в международный розыск через Интерпол
Стамбульский суд рассматривает главу Израиля как особо опасного преступника, виновного в организации военных преступлений и геноцида…

Биньямин Нетаньяху14 июля 2026 года Стамбульский суд объявил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск через Интерпол как особо опасного преступника, сообщила РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

«Коллегия судей, рассматривающих в 11-м суде Стамбула по уголовным делам иск касательно задержания Глобальной флотилии „Сумуд“ (стойкости — ред.), вынесла решение объявить обвиняемого Нетаньяху в розыск через „красный“ бюллетень», — сообщило издание.

Стамбульская генпрокуратура в ноябре 2025 года уже выдавала ордер на арест Нетаньяху и ряда других высокопоставленных израильских чиновников по обвинению в геноциде в секторе Газа. Расследование было начато после того, как израильские власти задержали в октябре активистов Глобальной флотилии стойкости, пытавшихся доставить гуманитарную помощь в полуэксклав. Врачи, в том числе психологи, осмотрели задержанных Израилем и затем депортированных в Турцию участников флотилии. Таким образом в рамках расследования были получены доказательства преступлений против человечности.

Участники «Флотилии стойкости» заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Министерство иностранных дел Турции назвало ранее действия израильских ВМС «актом пиратства», подчеркнув, что нападение на мирных активистов, среди которых находятся граждане Турции, включая депутатов Великого национального собрания, представляет собой грубое нарушение норм международного права.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно критиковал Нетаньяху на фоне ударов Израиля по Ирану и по представителям палестинского движения ХАМАС. Турецкий лидер подчеркивал, что Анкара продолжит поддерживать страны, сталкивающиеся с израильской агрессией.

Впрочем, пока турки ничего не могут сделать с еврейским лидером, поскольку его поддерживают США. Однако, как только Вашингтон ослабнет или потеряет хотя часть своих позиций на Ближнем Востоке, все уголовные дела против евреев могут стать приговором для Израиля.

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