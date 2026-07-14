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Сводка новостей от 14 июля 2026

Святейший Патриарх Кирилл: Народ почитает власти тогда, когда они соблюдают заповеди Божии
Предстоятель Русской Православной Церкви обратил внимание российских политиков на необходимость иметь нравственные ориентиры при осуществлении своих полномочий…

Святейший Патриарх КириллСвятейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга наградил губернатора города на Неве Александра Беглова церковным орденом и напутствовал его на дальнейшее служение словами о том, что всякая власть должна иметь в себе нравственное начало, сообщает РИА Новости.

«Хотел бы поблагодарить Александра Дмитриевича (Беглова — ред.) — губернатора, православного человека, который занимает высокий правительственный и властный пост здесь, в Северной столице, в том числе многое делает для укрепления Православия», — сказал Патриарх Кирилл.

Его Святейшество подарил Александру Беглову икону Спасителя как «благословение на дальнейшие губернаторские труды».

«Господь — Вседержитель: в деснице держит весь мир, всю вселенную. И когда иногда светские власти — не обязательно только в нашей стране, вообще уж такая психология власти — считают, что у них власть, они правят, взирая на Спасителя, нужно всегда помнить: правит всем Господь. А власти становятся успешными, почитаемыми народом, тогда, когда их властные полномочия и осуществление этой власти находятся в русле Божественных заповедей.

«Господь Вседержитель держит в деснице весь мир, всю Вселенную. И когда светские власти — не обязательно в нашей стране, а вообще (такова уж психология власти) — считают, что они правят, у них власть, взирая на Спасителя, нужно всегда помнить: всем правит Господь. А власти становятся успешными и почитаемыми народом тогда, когда их властные полномочия и осуществление этой власти находятся в русле Божественных заповедей. А там все написано: „не укради“ и так далее»" – заключил Патриарх Кирилл.

В ответном слове А. Беглов, поблагодарив Предстоятеля за высокую награду, отметил: «Эта награда не только моя, но и моих помощников, руководителей комитетов, правительства города, глав районов. Они все стараются сегодня на благо нашего города и Русской Православной Церкви».

«Сегодня для нашего города особый день, сегодня большой праздник — мы чтим святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Наш город носит имя святого Петра, и мы обязаны хранить веру», — подчеркнул А. Беглов.

«Ваше Святейшество! Для нас большая честь, что Вы лично возглавили сегодня богослужение. Ваши молитвы о горожанах и о нашем городе имеют огромное значение. Вы — ленинградец, петербуржец, жили в нашем городе и всегда приезжаете сюда с глубоким чувством и благодарностью — и город отвечает Вам тем же. Мы все Вас любим и уважаем», — добавил губернатор.

Русская линия

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Святейший Патриарх Кирилл: Народ почитает власти тогда, когда они соблюдают заповеди Божии
Предстоятель Русской Православной Церкви обратил внимание российских политиков на необходимость иметь нравственные ориентиры при осуществлении своих полномочий...

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