Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга наградил губернатора города на Неве Александра Беглова церковным орденом и напутствовал его на дальнейшее служение словами о том, что всякая власть должна иметь в себе нравственное начало, сообщает РИА Новости.

«Хотел бы поблагодарить Александра Дмитриевича (Беглова — ред.) — губернатора, православного человека, который занимает высокий правительственный и властный пост здесь, в Северной столице, в том числе многое делает для укрепления Православия», — сказал Патриарх Кирилл.

Его Святейшество подарил Александру Беглову икону Спасителя как «благословение на дальнейшие губернаторские труды».

«Господь — Вседержитель: в деснице держит весь мир, всю вселенную. И когда иногда светские власти — не обязательно только в нашей стране, вообще уж такая психология власти — считают, что у них власть, они правят, взирая на Спасителя, нужно всегда помнить: правит всем Господь. А власти становятся успешными, почитаемыми народом, тогда, когда их властные полномочия и осуществление этой власти находятся в русле Божественных заповедей.

«Господь Вседержитель держит в деснице весь мир, всю Вселенную. И когда светские власти — не обязательно в нашей стране, а вообще (такова уж психология власти) — считают, что они правят, у них власть, взирая на Спасителя, нужно всегда помнить: всем правит Господь. А власти становятся успешными и почитаемыми народом тогда, когда их властные полномочия и осуществление этой власти находятся в русле Божественных заповедей. А там все написано: „не укради“ и так далее»" – заключил Патриарх Кирилл.

В ответном слове А. Беглов, поблагодарив Предстоятеля за высокую награду, отметил: «Эта награда не только моя, но и моих помощников, руководителей комитетов, правительства города, глав районов. Они все стараются сегодня на благо нашего города и Русской Православной Церкви».

«Сегодня для нашего города особый день, сегодня большой праздник — мы чтим святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Наш город носит имя святого Петра, и мы обязаны хранить веру», — подчеркнул А. Беглов.

«Ваше Святейшество! Для нас большая честь, что Вы лично возглавили сегодня богослужение. Ваши молитвы о горожанах и о нашем городе имеют огромное значение. Вы — ленинградец, петербуржец, жили в нашем городе и всегда приезжаете сюда с глубоким чувством и благодарностью — и город отвечает Вам тем же. Мы все Вас любим и уважаем», — добавил губернатор.

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