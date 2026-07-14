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Сводка новостей от 14 июля 2026

Митрополит Черкасский Феодосий выписан из больницы
Состояние здоровья архипастыря вызывает серьёзное опасение на фоне многолетних преследований, включая нахождение под домашним арестом и давление на возглавляемую им епархию…

Митрополит Черкасский ФеодосийОдин из иерархов Украинской Православной Церкви, который не отказался поминать Святейшего Патриарха Кирилла за Божественной литургией, а потому находящийся под постоянным давлением режима Зеленского, митрополит Черкасский и Каневский Феодосий был выписан из медицинского учреждения после двух недель интенсивного лечения. Информация о выписке владыки из больницы была подтверждена через официальный Телеграм-канал епархии, где выразили благодарность всем верующим за молитвенную поддержку, сообщает портал Raskolam.net.

Госпитализация архипастыря, состоявшаяся 22 июня, была обусловлена резким ухудшением состояния здоровья, связанным с кардиологическими проблемами. Состояние здоровья митрополита Феодосия вызывает серьёзное опасение на фоне многолетних преследований, включая нахождение под домашним арестом и давление на возглавляемую им Черкасскую епархию, храмы которой неоднократно становились объектами силовых захватов.

Медицинское обследование в ходе последнего пребывания в стационаре подтвердило наличие серьёзных последствий перенесённых ранее насильственных действий, в частности, травм шейного отдела позвоночника и головы, полученных в октябре 2024 года во время захвата Архангело-Михайловского кафедрального собора. Помимо этого, врачи диагностировали у митрополита Феодосия хроническую артериальную гипертензию третьей степени.

Ранее архипастырь уже перенёс инфаркт, покушения на жизнь, а также проходил длительное лечение в декабре прошлого года в результате отравления.

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Митрополит Черкасский Феодосий выписан из больницы
Состояние здоровья архипастыря вызывает серьёзное опасение на фоне многолетних преследований, включая нахождение под домашним арестом и давление на возглавляемую им епархию...

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