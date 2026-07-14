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Сводка новостей от 14 июля 2026

Минкульт Украины открыл раскольникам Дальние пещеры Киево-Печерской лавры
Ранее доступ представителям «ПЦУ» был открыт и в Ближние пещеры. Изгнание УПЦ из Лавры продолжается…

Минкульт Украины открыл раскольникам Дальние пещеры Киево-Печерской лаврыМинистерство культуры Украины открыло Дальние пещеры Киево-Печерской лавры для украинских раскольников и утром 14 июля организовало с представителями структуры Думенко «совместное мероприятие», сообщает СПЖ.

В акции приняли участие глава «ПЦУ» Епифаний Думенко, «наместник Лавры ПЦУ» Авраамий Лотыш и игумен афонского монастыря Новый Эсфигмен архимандрит Варфоломей с братией. Со стороны государственных структур присутствовали вице-премьер-министр по гуманитарной политике Татьяна Бережная, первый заместитель министра культуры Иван Вербицкий и гендиректор заповедника Максим Остапенко.

Также на «открытии пещер» были глава Института нацпамяти Александр Алферов, председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной политики Никита Потураев, народный депутат Николай Княжицкий, а также другие сотрудники Минкульта и заповедника.

Татьяна Бережная заявила, что «открытие пещер» является результатом партнерства государства, «ПЦУ» и Национального заповедника. «Мы восстанавливаем традицию украинского паломничества, возвращаем Лавре её исторический украинский контекст», — подчеркнула чиновница.

По её словам, теперь представители «ПЦУ» могут посещать оба пещерных комплекса, включая Ближние пещеры, которые открыли ранее в феврале. Однако на данный момент доступ к святыне открыли только для раскольников, в то время как для остальных посетителей вход обещают разрешить лишь после 15 августа.

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Минкульт Украины открыл раскольникам Дальние пещеры Киево-Печерской лавры
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