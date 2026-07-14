Сегодня день памяти участника монархического движения митрополита Дмитровского Трифона (князя Туркестанова), скончавшегося в 1934 г. Владыка родился 29 ноября 1861 г. в Москве в небогатой, но знатной семье и в миру носил имя Бориса Петровича. Образование получил в московской гимназии и Московском университете. В молодости увлекался театром, играл в спектаклях, но в 1887 г. стал послушником Оптиной Пустыни, где в 1889 г. принял постриг и рукоположен во иеромонаха. Служил преподавателем Александровской миссионерской семинарии под Владикавказом. В 1895 г. окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Служил ректором Вифанской и Московской духовных семинарий. В 1901 г. хиротонисан во епископа Дмитровского, викария Московской епархии.

Владыка был очень любим православными москвичами за доброту, отзывчивость, смирение и неложное упование на волю Божию. В смутные 1905−06 гг. он не скрывал своих монархических убеждений. Однажды в декабре 1905 г. в самый разгар беспорядков в Москве монархисты попросили владыку отслужить на Красной площади молебен о здравии Государя. Близкие отговаривали его, опасаясь, что на разгон монархистов придет многотысячная толпа вооруженной черни, ведь это был явный вызов революционерам-террористам. Некоторые священнослужители, кстати, под разными предлогами уклонились от участия в молебне. Но епископ Трифон не пожелал бросить свою паству. Исповедавшись и причастившись, он пошел служить молебен за Царя, заявив: «У меня есть своя защита. Один Бог». Он участвовал в открытии 2-го и 4-го Всероссийских монархических съездов в Москве в 1906 и 1907 гг. Именно владыка Трифон в 1910 г. посвятил насельниц Марфо-Мариинской обители в звание крестовых сестер любви и милосердия.

С началом Первой мировой войны владыка добровольно отправился на фронт, в 1914 г. он стал полковым священником на передовой, участвовал в боях на польском и румынском фронтах. В 1915 г. за мужество и храбрость награжден панагией на Георгиевской ленте. В 1916 г. был уволен на покой по болезни, поселился в Ново-Иерусалимском монастыре, где жил до закрытия обители в 1918 г., затем в Москве жил у родственников и духовных чад. В 1923 г. был возведен в сан архиепископа, участвовал в отпевании Св. Патриарха Тихона, говорил слово памяти о Патриархе. В 1931 г. возведен в сан митрополита. Составил благодарственный акафист Спасителю «Слава Богу за все». Скончался в 1934 г. в Москве.

В этот же день в 1907 г. в Санкт-Петербурге состоялась торжественная встреча иконы Воскресения Христова с частицей Гроба Господня, дара Вселенского Патриарха Русскому Царю для укрепления в борьбе с крамолой. Икона была доставлена депутацией Союза Русского Народа (СРН) во главе с игуменом Арсением. Для духовной победы над революцией вдохновитель СРН игумен Арсений преложил организовать Крестовый поход против революции. 14 (27) января 1907 г. (это было воскресенье) после Божественной Литургии из Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга в паломничество в Святую Землю отправилась большая группа русских монархистов-черносотенцев во главе с игуменом Арсением. По пути паломники проводили собеседования с союзниками Москвы, Курска, Харькова, Полтавы, Киева, Одессы. По прибытии в Святую Землю они отправились пешком в Иерусалим, дабы сугубо помолиться на Голгофе и у Гроба Господня о спасении раздираемой распрями России.

1 июля на Московском вокзале Петербурга депутацию встречали епископ Гдовский Кирилл с четырьмя архимандритами и двумя протодиаконами, духовенство и верующие. Среди встречавших был председатель СРН А.И.Дубровин и многочисленные союзники. «Многие со слезами крестились и выражали сердечную признательность отцу Арсению, подъявшему, несмотря на свой преклонный возраст, подвиг поездки к месту земной жизни и страданий Спасителя, чтобы помолиться за обуреваемую кровавыми распрями Родину», — писали газеты. После молебна Крестный ход с хоругвями и иконами двинулся от Московского вокзала к Казанскому собору, на паперти которого святыню встретил сам митрополит Петербургский Антоний (Вадковский). Владыка облобызал икону и внес ее в собор. После митрополичьего служения перед иконой А.И.Дубровин сердечно поблагодарил митрополита за участие в праздненстве СРН, а владыка братски облобызал вождя Союза (до того у митрополита Антония и Дубровина были крайне натянутые отношения.

По окончании богослужения состоялся многочисленный монархический митинг в Михайловском манеже. Игумен Арсений объяснил собравшимся великое значение произошедшего события, затем с речью выступил вождь Союза А.И.Дубровин, восторженно встреченный союзниками. Выступили также писатель князь М.Н.Волконский, представители отделов Союза. Было принято решение, что первое время икона будет пребывать в Казанском соборе, пока СРН не получит Высочайшего соизволения на аудиенцию, когда депутация союзников передаст Государю дар Вселенского Патриарха. Судьба монархической святыни, к сожалению, неизвестна.

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