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Сводка новостей от 14 июля 2026

Окружной суд Любляны по надуманному делу вынес обвинительный приговор против Сербского Патриарха Порфирия
Священный Синод Сербской Православной Церкви указал, что судебное решение суда Словении носит неправовой характер…

Сербский Патриарх ПорфирийСвященный Синод Сербской Православной Церкви выступил с официальным заявлением, в котором резко осудил приговор Окружного суда Любляны в отношении Патриарха Сербского Порфирия и местной церковной общины. Решение суда, предусматривающее условные сроки и денежные штрафы, было названо церковными иерархами скандальным и лишенным правовой основы, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на пресс-службу СПЦ.

Судебное разбирательство было связано с иском лишённого сана священника Желко Любарды против нынешнего Патриарха Порфирия, занимавшего в свое время кафедру Загребско-Люблянской митрополии, о мнимой травле на «рабочем месте».

В Синоде подчеркнули, что данный вердикт является попыткой нанести ущерб достоинству и церковной структуре всей Сербской Православной Церкви. Представители СПЦ обратили особое внимание на процессуальные нарушения: Патриарх Порфирий не был уведомлён о начале судебного процесса, а прокуратура Любляны не пригласила его для дачи показаний, что расценивается как грубый юридический прецедент.

В связи с этим Священный Синод принял решение не подавать апелляцию, чтобы не признавать легитимность данного судебного акта, который, по мнению Церкви, игнорирует канонические права епископата на внутреннее управление и перемещение клириков.

Несмотря на возникшую ситуацию, в Сербской Православной Церкви заявили о намерении продолжать отстаивать свои права и независимость исключительно мирными правовыми средствами, настаивая на необходимости соблюдения принципов свободы вероисповедания.

Русская линия

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