Священный Синод Сербской Православной Церкви выступил с официальным заявлением, в котором резко осудил приговор Окружного суда Любляны в отношении Патриарха Сербского Порфирия и местной церковной общины. Решение суда, предусматривающее условные сроки и денежные штрафы, было названо церковными иерархами скандальным и лишенным правовой основы, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на пресс-службу СПЦ.

Судебное разбирательство было связано с иском лишённого сана священника Желко Любарды против нынешнего Патриарха Порфирия, занимавшего в свое время кафедру Загребско-Люблянской митрополии, о мнимой травле на «рабочем месте».

В Синоде подчеркнули, что данный вердикт является попыткой нанести ущерб достоинству и церковной структуре всей Сербской Православной Церкви. Представители СПЦ обратили особое внимание на процессуальные нарушения: Патриарх Порфирий не был уведомлён о начале судебного процесса, а прокуратура Любляны не пригласила его для дачи показаний, что расценивается как грубый юридический прецедент.

В связи с этим Священный Синод принял решение не подавать апелляцию, чтобы не признавать легитимность данного судебного акта, который, по мнению Церкви, игнорирует канонические права епископата на внутреннее управление и перемещение клириков.

Несмотря на возникшую ситуацию, в Сербской Православной Церкви заявили о намерении продолжать отстаивать свои права и независимость исключительно мирными правовыми средствами, настаивая на необходимости соблюдения принципов свободы вероисповедания.

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