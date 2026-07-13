Американский сенатор, только накануне побывавший в Киеве, по своём возвращении умер от сердечного приступа…

Американский сенатор Линдси Грэм*, являвшийся активным русофобом, который неизменно выступал за жесткие санкции против России, умер на 72 году жизни, сообщает РИА Новости.

«Вечером в субботу 11 июля Грэм* умер от непродолжительной и внезапной болезни», — говорится в посте в одной из соцсетей.

Грэм* был известен как один из главных ястребов Вашингтона, который не раз призывал к ужесточению давления на Москву. Так, в 2018-м он представил законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля», предусматривающий запрет для граждан США совершать операции с российским государственным долгом и госбанками.

В 2025 году сенатор стал одним из авторов инициативы, которая дает право Дональду Трампу ввести 500-процентные пошлины на импорт из стран, покупающих у России нефть, газ, уран и другие товары. В субботу, 10 июля, американские парламентарии заявили о согласовании документа с администрацией Белого дома.

В 2023 году МВД России объявило Грэма* в розыск, а в 2024-м Росфинмониторинг добавил его в перечень террористов и экстремистов.

Умер американский политик сразу по своём возвращении из Киева, где продолжал настаивать на продолжении войны Украины против России «до последнего украинца».

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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