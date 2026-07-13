Павел Степанович Нахимов родился 23 июня 1802 г. в селении Городок Вяземского уезда Смоленской губернии в семье офицера. Окончил Морской кадетский корпус (1818), служил на Балтийском флоте. В 1822−25 гг. совершил кругосветное плавание на фрегате «Крейсер» под командованием М.П.Лазарева. Участвовал в Наваринском сражении 1827 г., командуя батареей на линейном корабле «Азов». Во время Русско-турецкой войны 1828−29 гг. командовал корветом «Наварин» при блокаде Дарданелл. С 1829 г. командир фрегата «Паллада», с 1834 г. командир линейного корабля «Силистрия» на Черноморском флоте, в 40-х гг. во время Кавказской войны участвовал в высадке десантов и укреплении Черноморской береговой линии. В 1845 г. произведен в контр-адмиралы и назначен командиром бригады кораблей, с 1852 г. вице-адмирал, начальной флотской дивизии. Был ближайшим сподвижником адмирала М.П.Лазарева.

Во время Крымской войны 1853−56 гг., командуя эскадрой Черноморского флота, Нахимов обнаружил и заблокировал главные силы турецкого флота в Синопе, а 18 ноября 1853 г. разгромил их в знаменитом Синопском сражении. Вместе с адмиралом В.А.Корниловым подготовил Севастополь к обороне. Во время Севастопольской обороны 1854−55 гг. занимал должность командующего эскадрой, а с февраля 1855 г. после гибели адмирала Корнилова был назначен командиром Севастопольского порта и военным губернатором. Возглавляя героический гарнизон защитников крепости, проявил выдающиеся способности в организации обороны базы флота с моря и суши. Нахимов руководил формированием морских батальонов, строительством батарей, созданием и подготовкой резервов. Он непосредственно руководил боевыми действиями на главных направлениях, в том числе отражением атак противника. Храбрый и талантливый военачальник Нахимов пользовался огромным авторитетом у матросов и солдат. 28 июня 1855 г. при очередном приступе осаждавших Севастополь англо-французских войск Нахимов был смертельно ранен на Малаховом кургане пулей в висок и через два дня умер, не приходя в сознание. Погребен в Севастополе во Владимирском соборе рядом с погибшими до него героями Севастополя адмиралами В.А.Корниловым и В.А.Истоминым.

В приказе по гарнизону города о гибели Нахимова говорилось: «Не мы одни будем оплакивать потерю витязя без страха и упрека — вся Россия вместе с нами прольет слезы искреннего сожаления о кончине героя Синопского..»

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