Российский Императорский флот в своё время участвовал в международной миротворческой миссии у берегов Сирии и Ливана…

10 июля 2026 года на англо-американском кладбище в Фонд-эль-Шеббак (район Бейрута) была совершена панихида по русским морякам, упокоившимся в Ливанской Земле. Панихиду совершил представитель Патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском Патриаршем престоле архимандрит Филипп (Васильцев), сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

На богослужении присутствовали Чрезвычайный и Полномочный посол России в Ливане А. Рудаков, советник посольства РФ К. Мельников, помощник военного атташе при Посольстве РФ С. Захаренков, сотрудники российской военной и дипломатической миссий, представители общественных ливанских организаций, российские соотечественники.

Перед началом панихиды помощник военного атташе С. Захаренков зажег на могиле мичмана барона Готгард Бистрома памятную свечу, которая была поднята с затонувшего в 60-е годы XIX веке в Балтийском море фрегата «Олег». В 1860−61 гг. легендарный фрегат совершал крейсерское плавание у берегов Ливана. В числе членов команды фрегата «Олег» был мичман барон фон Бистром Готгард (Гетгард) Рихардович, погребенный на кладбище в Бейруте.

В октябре 2025 года на англо-американском кладбище была восстановлена могила барона фон Бистрома, установлен и освящен кенотаф с именами русских моряков, упокоившихся в Ливанской Земле. Освящение совершили митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор и митрополит Филиппопольский Нифон в сослужении представителя Русской Православной Церкви архимандрита Филиппа (Васильцева). Инициатива восстановления захоронения и установки кенотафа принадлежала сотрудникам российской военной миссии и посольства Российской Федерации в Ливане.

В середине XIX века Средиземноморская эскадра Российского Императорского флота участвовала в международной миротворческой миссии у берегов Сирии и Ливана в период межконфессиональных столкновений между друзами и христианами. Флагманом эскадры был парусно-винтовой фрегат «Олег». В 1869 году, корабль затонул в Балтийском море в результате несчастного случая на учениях Российского флота.

Русская линия