«Этот день всегда особенно отмечался в Северной столице России, потому что в честь первоверховного апостола Петра град сей и был назван»

12 июля 2026 года, в день памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, накануне прибывший с Валаама в Санкт-Петербург, совершил Божественную литургию в историческом императорском соборе апостолов Петра и Павла в Петропавловской крепости, сообщает Патриархия.Ru.

Патриаршее богослужение посетили губернатор Санкт Петербурга А. Беглов; председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А. Бельский; директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга В. Григорьев; председатель Совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага А. Гуц; первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» А. Ведяхин; первый заместитель директора ОАО «РЖД» В. Михайлов; директор Государственного мемориального музея А.В. Суворова в Санкт-Петербурге В. Кириллов; член попечительского совета Государственного Музея истории Санкт-Петербурга, ктитор Петропавловского собора И. Харьков.

Среди молившихся за Литургией были настоятельницы женских монастырей и священнослужители Санкт-Петербургской митрополии, члены молодежной добровольческой службы Санкт-Петербургской епархии, жители и гости Северной столицы.

Богослужебные песнопения исполнил богослужебный хор Исаакиевского собора г. Санкт-Петербурга под управлением Л. Дунаева.

Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru. Трансляция была выведена на большой экран, установленный перед Петропавловским собором.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Предстоятель Русской Православной Церкви прочитал молитву о Святой Руси.

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Константин Пархоменко, клирик Свято-Троицкого Измайловского собора Санкт-Петербурга.

По окончании Литургии Святейший Владыка совершил славление первоверховным апостолам Петру и Павлу.

От лица архиереев, духовенства и мирян Санкт-Петербургской митрополии митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий приветствовал Святейшего Патриарха и преподнес в дар Его Святейшеству старинное изображение моления Христа в Гефсиманском саду, а также две панагии и крест.

Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом, в котором обратил внимание, что именно в Петропавловском кафедральном соборе некогда началась активная епархиальная жизнь города на Неве.

«Находясь в этих исторических стенах, которые всякое видели — отблистательного расцвета Российской империи до самых мрачных времен атеистических гонений, — особенно задумываешься об историческом пути нашего народа и нашей Церкви. И еще и еще раз повторяешь слова святителя Иоанна Златоуста: „Слава Тебе, Господи, за всё!“ За всё — за радость и за скорби, за тяжелые испытания, через которые прошел наш народ, за опыт, который обрела наша Церковь, за духовный фундамент исповедания веры православной, на котором способна и дальше развиваться церковная жизнь в России, духовно обогащая все слои общества. Каждая душа ценна в очах Божиих, а потому пастырское служение нашей Церкви должно распространяться на всех, и служение это должно быть то, что называется, не за страх, а за совесть. Уж если за страх, так за страх пред Господом; а за совесть, так чтобы любое упущение того, что нельзя упустить, не оставляло спокойным сознание наших архипастырей, пастырей, приходских активистов», — отметил Его Святейшество.

В дар митрополиту Варсонофию Святейший Владыка передал памятную панагию.

Во внимание к помощи Санкт Петербургской митрополии и в связи с 70-летием со дня рождения губернатор Санкт-Петербурга А. Беглов был удостоен ордена Славы и чести II степени. Святейший Патриарх также подарил губернатору старинный образ Господа Вседержителя.

В завершение всем участникам богослужения были вручены иконки первоверховных апостолов Петра и Павла с Патриаршим благословением.

Русская линия